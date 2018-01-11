АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадочный мир капоэйры: Бразильское боевое искусство до сих пор привлекает внимание современных людей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

В Швейцарии защитят лобстеров от болезненной смерти
В Швейцарии отныне перед тем, как сварить лобстера, необходимо его оглушить.
В Швейцарии защитят лобстеров от болезненной смерти


Федеральный совет страны утвердил поправки к ветеринарным законам, которые призваны защищать права омаров, лобстеров, крабов и других ракообразных на то, чтобы умереть без боли перед тем, как они станут едой.

Поэтому теперь, следуя закону, «зверя» до кухни надо доставить в его естественной среде обитания и ни в коем случае не бросать в кипяток живьем. Предварительно оглушив, ракообразного можно окунать в кастрюлю.

Также поправки коснулись и четвероногих друзей человека – собак. Теперь запрещено применять устройства, мешающие псу лаять, поскольку это причиняет животному моральные страдания. Кроме того, отныне при продаже собаки необходимо будет указать свой адрес и информацию о происхождении четвероногого.

Закон вступит в силу 1 марта этого года.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Депутат призвал Госдуму принять закон о
В Москве нераспроданные елки отдали животным
Ученые: Курение становится причиной тяжелых
Лера Фрост рассмешила Сеть сомнительным снимком
В Москве создадут систему прогноза природных
Ксения Собчак показала в Instagram раритетный
Просмотреть все новости