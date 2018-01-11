В Швейцарии защитят лобстеров от болезненной смерти

Федеральный совет страны утвердил поправки к ветеринарным законам, которые призваны защищать права омаров, лобстеров, крабов и других ракообразных на то, чтобы умереть без боли перед тем, как они станут едой.Поэтому теперь, следуя закону, «зверя» до кухни надо доставить в его естественной среде обитания и ни в коем случае не бросать в кипяток живьем. Предварительно оглушив, ракообразного можно окунать в кастрюлю.Также поправки коснулись и четвероногих друзей человека – собак. Теперь запрещено применять устройства, мешающие псу лаять, поскольку это причиняет животному моральные страдания. Кроме того, отныне при продаже собаки необходимо будет указать свой адрес и информацию о происхождении четвероногого.Закон вступит в силу 1 марта этого года.