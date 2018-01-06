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“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и рассказал о будущем человечества
СМИ сообщили о “путешественнике во времени”, который предпочел не называть свое имя, однако согласился встретиться с журналистами. Он побывал в 6000 г и рассказал о будущем человечества, а также показал фото нового мира.

Мужчина в 90-х годах был добровольцем в секретной программе, занимающейся такими перемещениями людей благодаря разработанным технологиям. Он увидел такое зрелище, что решил запечатлеть его на камеру, чтобы не прослыть сумасшедшим после возвращения назад. На нем можно увидеть необычные объекты и здания, после чего человек сообщил, что наша медицина по сравнению с аналогом будущего выглядит примитивно. В этом тысячелетии будут найдены препараты от онкологии, а дальше каждый человек сможет освоить телепортацию и перемещаться в любое время, оставаясь невидимым, после чего возвращаться назад.

“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и рассказал о будущем человечества


Сначала машина времени была апробирована на животных и грызунах, после чего наступила очередь волонтеров. К 2080 г эта технология станет доступной для общества, но будет использоваться для коммерции. Только самые богатые люди планеты смогут осуществить путешествие, что также касается космического туризма.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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