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Киев решил сохранить Поклонской гражданство Украины
Киев решил сохранить Наталье Поклонской гражданство Украины.

Как сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины, для лишения экс-прокурора Натальи Поклонской гражданства страны, нет ни одного основания, которое можно было бы подтвердить документами.

К такому неоднозначному выводу украинские власти пришли спустя четыре года рассмотрения данного вопроса. Как пояснил в эфире одного из телеканалов Украины депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, он сделал запрос в миграционную службу и получил именно такой нетривиальный ответ. Он также отметил, что без гражданства Российской Федерации Поклонская не смогла бы быть избранной в Госдуму России.
Киев решил сохранить Поклонской гражданство Украины

Согласно законам как Украины, так и России, человек не может быть избран в органы государственной власти, если у него нет гражданства страны или имеется двойное гражданство.
Политика / Главные новости
Добавил: kostiantyn Вчера, 16:40
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