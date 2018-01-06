Киев решил сохранить Поклонской гражданство Украины

Как сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины, для лишения экс-прокурора Натальи Поклонской гражданства страны, нет ни одного основания, которое можно было бы подтвердить документами.К такому неоднозначному выводу украинские власти пришли спустя четыре года рассмотрения данного вопроса. Как пояснил в эфире одного из телеканалов Украины депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, он сделал запрос в миграционную службу и получил именно такой нетривиальный ответ. Он также отметил, что без гражданства Российской Федерации Поклонская не смогла бы быть избранной в Госдуму России.Согласно законам как Украины, так и России, человек не может быть избран в органы государственной власти, если у него нет гражданства страны или имеется двойное гражданство.