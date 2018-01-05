Житель США продает изуродованный маслкар Ford Mustang S197

Авто в глобальной Сети подверглось в специализированных сообществах довольно активному обсуждению. По мнению пользователей этим авто следует пугать непослушных детей. Американец Карл Муйи является обладателем изуродованного маслкара. Тюнинг такой модели в данном случае пришелся по душе не каждому. По всей видимости, Карл в стремлении полностью изменить авто - сильно перестарался. Модель оснащается самодельными панелями кузова. Сзади машины можно заметить плавники. При этом передняя половина авто в общую картинку не очень вписывается.За эту модель Карл Муйи хочет получить $5 995. Интерьер авто нетронут, подразумевая наличие спутниковой радиостанции, кожаной обшивки и прочих функций.