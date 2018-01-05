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Житель США продает изуродованный маслкар Ford Mustang S197
В Соединённых Штатах на продажу выставили «чудовищный» маслкар версии Ford Mustang S197. Автомобиль выпустили в 2007 году. В данном случае модель оснащается оптикой от Lotus Elise, а также задними осветителями от седана Cadillac.

Житель США продает изуродованный маслкар Ford Mustang S197

Авто в глобальной Сети подверглось в специализированных сообществах довольно активному обсуждению. По мнению пользователей этим авто следует пугать непослушных детей. Американец Карл Муйи является обладателем изуродованного маслкара. Тюнинг такой модели в данном случае пришелся по душе не каждому. По всей видимости, Карл в стремлении полностью изменить авто - сильно перестарался. Модель оснащается самодельными панелями кузова. Сзади машины можно заметить плавники. При этом передняя половина авто в общую картинку не очень вписывается.

За эту модель Карл Муйи хочет получить $5 995. Интерьер авто нетронут, подразумевая наличие спутниковой радиостанции, кожаной обшивки и прочих функций.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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