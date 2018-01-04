Ученые пытаются заменить биопсию новой методикой

Так новый метод ученые назвали многопараметрической магнитно-резонансной томографией. Процесс проведения данной процедуры имеет четкую последовательность. Таким образом, полученные снимки почек дают также информацию о жире, который может располагаться в опухоли, а также об активности Т2-сигнала.Интересно, что некоторые пациенты даже готовы отказаться от биопсии из-за того, что это довольно болезненная операция. Об этом говорит участник проекта ученый Джефри Кадедду. Метод мпМРТ должен стать отличным инструментом для диагностики раковых опухолей, поэтому вместе с традиционной биопсией он сможет давать медикам всю необходимую информацию о развитии раковой опухоли.В целом считается, что обычную биопсию новый метод полноценно заменить не сможет, но все же он станет отличным вариантом для тех, кто боится боли и хочет пройти менее инвазивную диагностику.