В прямом эфире американского канала незаметно резвились "тиранозавры"

Ролик незамедлительно попал в Twitter, на официальный аккаунт канала. Видеозапись изображает обсуждение в студии важных вопросов по теме налоговой реформы, между журналистом MSNBC Хэйли Джексон и экспертом. В это время, на большом мониторе заднего плана, за спиной собеседников, возникают переодетые в костюмы «тираннозавров» люди. Они резвятся на газоне и устраивают между собой борьбу. Естественно, что телеведущая и эксперт, не отреагировали на происходящие на экране странные события.Для самого видеоролика нашлось зрителей в составе 6,5 тыс. пользователей, сделавших почти 2,5 тыс. ретвитов. Как информирует газета The Palm Beach Post, разыгранная юмористическая сценка, показана было специально местными жителями перед установленными камерами. Один из участников костюмированного действия, в прямом эфире просматривал канал MSNBC и выступал в роли режиссера по управлению движениями остальных лицедеев. В итоге, неуместных персонажей попросили покинуть кадр сотрудники из состава съемочной группы эфира.