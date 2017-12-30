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В тюрьмах на Новый год подадут котлеты, пельмени и чахохбили
Российские заключенные на Новый год отведают котлет, пельменей и чахохбили, а также примут участие в спортивных и театрализованных культурно-развлекательных мероприятиях, организованных ФСИН РФ.

В тюрьмах на Новый год подадут котлеты, пельмени и чахохбили


В период празднования Нового года в российских тюрьмах подадут пельмени, котлеты, биточки, соте из куриного мяса, винегрет, овощную икру и прочие кулинарные изыски. Для несовершеннолетних заключенных пройдут театрализованные представления, отмечается в пресс-секретариате ФСИН. Помимо прочего в колониях проведут спортивные и интеллектуальные состязания, которые прошли обязательное утверждение высшим руководством исправительного учреждения, о чем сообщает портал "Интерфакса".

При этом преподносить подарки осужденным категорически запрещено.
Общество / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 20:15
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