В тюрьмах на Новый год подадут котлеты, пельмени и чахохбили

В период празднования Нового года в российских тюрьмах подадут пельмени, котлеты, биточки, соте из куриного мяса, винегрет, овощную икру и прочие кулинарные изыски. Для несовершеннолетних заключенных пройдут театрализованные представления, отмечается в пресс-секретариате ФСИН. Помимо прочего в колониях проведут спортивные и интеллектуальные состязания, которые прошли обязательное утверждение высшим руководством исправительного учреждения, о чем сообщает портал "Интерфакса".При этом преподносить подарки осужденным категорически запрещено.