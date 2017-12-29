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Старший наследник Дениса Клявера Тимофей порадовал его победой на соревнованиях по тхэквондо
Поклонники Дениса Клявера узнали, что его старший наследник Тимофей преподнес своему звездному отцу новогодний подарок. Музыкант опубликовал видео в Instagram, где показал победу 16-летнего первенца на соревнованиях по тхэквондо, прошедшим в Петербурге.

Певец отметил, что гордиться своим ребенком, а также благодарит его за такие успехи. Затем исполнитель уточнил, что сейчас высота удара юного спортсмена составила 2,7 метров, но расслабляться пока рано, потому что впереди ждут новые состязания.

Старший наследник Дениса Клявера Тимофей порадовал его победой на соревнованиях по тхэквондо


Подписчики были рады таким новостям и сразу поздравили Дениса Клявера, пожелав ему вместе с близкими людьми прекрасного новогоднего настроения и веселья. Также многие люди отметили, что дети для родителей являются самой большой радостью в жизни. Музыкант не живет с матерью своего наследника, но активно занимается его воспитанием.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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