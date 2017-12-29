Колокольчики, соль и свечи избавят дом от негативной энергии и зла в новогоднюю ночь

Эксперты рассказали, как в новогоднюю ночь свечи, колокольчики и соль избавят дом от зла и негативной энергии.Эксперты рассказали, как в праздничную новогоднюю ночь очистить дом от плохой энергетики, провоцирующей развитие болезней и ссоры. Оказывается, справиться с такой задачей под силу колокольчикам, свечам и соли.Соль вечером накануне праздника нужно насыпать в ведро воды. Полученным раствором следует вымыть полы, остаток вылить на улицу. Дополнительно соль нужно рассыпать по углам жилища и вымести 1 января.В праздничную ночь следует позвенеть колокольчиком в каждом углу дома. Держать его надо выше головы.Хозяин жилища должен перед входной дверью зажечь церковную свечу и пройти с ней по всему помещению, крестя все стены, углы, окна.Такие несложные процедуры очистят дом от зла и негатива.