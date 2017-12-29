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Колокольчики, соль и свечи избавят дом от негативной энергии и зла в новогоднюю ночь
Эксперты рассказали, как в новогоднюю ночь свечи, колокольчики и соль избавят дом от зла и негативной энергии.
Колокольчики, соль и свечи избавят дом от негативной энергии и зла в новогоднюю ночь


Эксперты рассказали, как в праздничную новогоднюю ночь очистить дом от плохой энергетики, провоцирующей развитие болезней и ссоры. Оказывается, справиться с такой задачей под силу колокольчикам, свечам и соли.

Соль вечером накануне праздника нужно насыпать в ведро воды. Полученным раствором следует вымыть полы, остаток вылить на улицу. Дополнительно соль нужно рассыпать по углам жилища и вымести 1 января.

В праздничную ночь следует позвенеть колокольчиком в каждом углу дома. Держать его надо выше головы.

Хозяин жилища должен перед входной дверью зажечь церковную свечу и пройти с ней по всему помещению, крестя все стены, углы, окна.

Такие несложные процедуры очистят дом от зла и негатива.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:20
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