В Китае горничных отеля словили на мытье посуды ёршиком для унитаза

Репортёр из Китая смог узнать все тайны персонала отелей. На время журналистского расследования, мужчина устроился на работу в пятизвёздочный отель. Всего он побывал в трёх элитных заведениях, номер в которых может стоить 100-400 долларов за сутки.На видео репортёр смог заснять, как проводится уборка в номере пятизвёздочном отеля. Горничные вытирают одним полотенцем все предметы туалетной комнаты, включая унитаз. Для мытья посуды клиентов использовался туалетный ёршик. Без угрызений совести, персонал бросал постельное бельё на пол, а также набирал воду для уборки из унитазов. Видео внимательно изучили власти и начали своё расследование.