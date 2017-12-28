В Китае горничных отеля словили на мытье посуды ёршиком для унитаза
В Китае разразился скандал, главными действующими лицами которого, стали горничные нескольких пятизвёздочных отелей. Обслуживающий персонал использует во время уборки воду из унитаза, а также моет посуду постояльцев туалетными ёршиками.
Репортёр из Китая смог узнать все тайны персонала отелей. На время журналистского расследования, мужчина устроился на работу в пятизвёздочный отель. Всего он побывал в трёх элитных заведениях, номер в которых может стоить 100-400 долларов за сутки.
На видео репортёр смог заснять, как проводится уборка в номере пятизвёздочном отеля. Горничные вытирают одним полотенцем все предметы туалетной комнаты, включая унитаз. Для мытья посуды клиентов использовался туалетный ёршик. Без угрызений совести, персонал бросал постельное бельё на пол, а также набирал воду для уборки из унитазов. Видео внимательно изучили власти и начали своё расследование.
Репортёр из Китая смог узнать все тайны персонала отелей. На время журналистского расследования, мужчина устроился на работу в пятизвёздочный отель. Всего он побывал в трёх элитных заведениях, номер в которых может стоить 100-400 долларов за сутки.
На видео репортёр смог заснять, как проводится уборка в номере пятизвёздочном отеля. Горничные вытирают одним полотенцем все предметы туалетной комнаты, включая унитаз. Для мытья посуды клиентов использовался туалетный ёршик. Без угрызений совести, персонал бросал постельное бельё на пол, а также набирал воду для уборки из унитазов. Видео внимательно изучили власти и начали своё расследование.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00