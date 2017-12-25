Лера Фрост стала генеральным директором косметологической клиники

Возлюбленная Захара Саленко, который вместе с ней решил уйти из "Дом-2", заявила, что будет фанатов регулярно извещать новостями с её новой работы. Кроме того, девушка приглашает всех посетить её новое место работы и лично пообщаться с ней. Также идёт набор высококвалифицированных служащих, который на данный момент пока не хватает.После изгнания из "Дом-2" Фрост совсем не грустит, сразу же взявшись за карьеру. Как она уже рассказывала ранее, ей предложили место ведущей в новом шоу BeautyRoom, где она путешествует по различным салонам красоты, пробуя на себе предлагающиеся услуги. Девушка взяла курс на разнообразную деятельность, приносящую ей деньги.Поклонники хвалят Леру, которая демонстрирует хорошую хватку и целеустремлённость, поэтому за её будущее уж точно можно быть спокойным.