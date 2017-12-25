Лера Фрост стала генеральным директором косметологической клиники
Лера Фрост, покинувшая не так давно стены телешоу "Дом-2", ныне нашла престижную работу. Теперь девушка трудится в должности генерального директора косметологической клиники.
Возлюбленная Захара Саленко, который вместе с ней решил уйти из "Дом-2", заявила, что будет фанатов регулярно извещать новостями с её новой работы. Кроме того, девушка приглашает всех посетить её новое место работы и лично пообщаться с ней. Также идёт набор высококвалифицированных служащих, который на данный момент пока не хватает.
После изгнания из "Дом-2" Фрост совсем не грустит, сразу же взявшись за карьеру. Как она уже рассказывала ранее, ей предложили место ведущей в новом шоу BeautyRoom, где она путешествует по различным салонам красоты, пробуя на себе предлагающиеся услуги. Девушка взяла курс на разнообразную деятельность, приносящую ей деньги.
Поклонники хвалят Леру, которая демонстрирует хорошую хватку и целеустремлённость, поэтому за её будущее уж точно можно быть спокойным.
Возлюбленная Захара Саленко, который вместе с ней решил уйти из "Дом-2", заявила, что будет фанатов регулярно извещать новостями с её новой работы. Кроме того, девушка приглашает всех посетить её новое место работы и лично пообщаться с ней. Также идёт набор высококвалифицированных служащих, который на данный момент пока не хватает.
После изгнания из "Дом-2" Фрост совсем не грустит, сразу же взявшись за карьеру. Как она уже рассказывала ранее, ей предложили место ведущей в новом шоу BeautyRoom, где она путешествует по различным салонам красоты, пробуя на себе предлагающиеся услуги. Девушка взяла курс на разнообразную деятельность, приносящую ей деньги.
Поклонники хвалят Леру, которая демонстрирует хорошую хватку и целеустремлённость, поэтому за её будущее уж точно можно быть спокойным.