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Ольга Бузова не сомневается в своей красоте

Телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова снова начала возвышать свою внешность.

В последнее время многочисленные поклонники знаменитости отмечают, что Ольга не только не стесняется демонстрировать свои полуобнаженные фотографии, но и очень часто превозносить свой внешний вид выше других.

Ольга Бузова не сомневается в своей красоте

Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге новый снимок, запись под которым в пух и прах разнесло большое количество недоброжелателей.

«Да-да-да, я красивая…», - написала под фото Ольга.

Стоить отметить, что очередное желание знаменитости насладиться массой комплиментов, потерпело поражение. Значительное количество злопыхателей тут же бросились прямо-таки закидывать Бузову грубыми и отвратительными мнениями, которые любую девушку могут очень обидеть.

Ольга Бузова не сомневается в своей красоте

«Самой себя хвалить…ты там вообще вижу с ума сошла! Выпрашивать комплиментов у подписчиков..дааа…», «О Боги!! Отвратительные локоны, отвратительный макияж, отвратительные губы! Ужас какой-то!!!», «Ты напомнила мне страшную куклу! Это уже перебор!!!», «Ой, как же ты ошибаешься то! Ты настолько страшная, что, когда я на тебя смотрю, сразу вспоминаю грибы болотные!!!», «Это называется: сам себя не похвалишь - никто не похвалит! Макияж не очень! Прическа тоже! Да и блондинкой ты куда ярче смотрелась! Прекращай косить под Костенко!», - пишут ненавистники Ольги.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:12
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