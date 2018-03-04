Алену Шишкову назвали «лысым мальчиком»

«Неудачно немного. Как лысый мальчик!», «Вообще считаю Алену красивой, но на этом фото на инопланетянку похожа!», «Я сначала подумала, что она лысая!», «Ты красивая, но такой цвет тебе не идет!!» - пишут недоброжелатели.

Несколько часов назад в личном микроблоге Шишковой был опубликован новый снимок, который буквально взбодрил пользователей Сети. Комментаторы принялись в один голос твердить, что с подобной прической Алена напоминает им «лысого мальчика».На фотографии модель запечатлена в свитере бордового цвета, при этом на девушке надет капюшон. Несмотря на то, что к снимку вроде бы как и нет к чему придраться, пользователи Сети нашли причину.По мнению фолловеров, свет, который падает на ее очень светлые волосы, сделал их почти незаметными. В итоге хэйтеры назвали кадр неудачным.Стоит подчеркнуть, что общее число неодобрительных комментариев в несколько раз превысило количество положительных отзывов. В свою очередь Алена, как и всегда, никак не отреагировала на мнения пользователей Сети.Некоторые из хэйтеров даже обратились к модели с просьбой. Комментаторы попросили Алену больше не экспериментировать со своей внешностью и радовать их только эффектными фотографиями.