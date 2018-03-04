АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Алену Шишкову назвали «лысым мальчиком»

Фолловеры не оценили новую фотографию тюменской модели.

Несколько часов назад в личном микроблоге Шишковой был опубликован новый снимок, который буквально взбодрил пользователей Сети. Комментаторы принялись в один голос твердить, что с подобной прической Алена напоминает им «лысого мальчика».

Алену Шишкову назвали «лысым мальчиком»

На фотографии модель запечатлена в свитере бордового цвета, при этом на девушке надет капюшон. Несмотря на то, что к снимку вроде бы как и нет к чему придраться, пользователи Сети нашли причину.

По мнению фолловеров, свет, который падает на ее очень светлые волосы, сделал их почти незаметными. В итоге хэйтеры назвали кадр неудачным.

«Неудачно немного. Как лысый мальчик!», «Вообще считаю Алену красивой, но на этом фото на инопланетянку похожа!», «Я сначала подумала, что она лысая!», «Ты красивая, но такой цвет тебе не идет!!» - пишут недоброжелатели.


Алену Шишкову назвали «лысым мальчиком»

Стоит подчеркнуть, что общее число неодобрительных комментариев в несколько раз превысило количество положительных отзывов. В свою очередь Алена, как и всегда, никак не отреагировала на мнения пользователей Сети.

Некоторые из хэйтеров даже обратились к модели с просьбой. Комментаторы попросили Алену больше не экспериментировать со своей внешностью и радовать их только эффектными фотографиями.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости