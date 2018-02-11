Курбан Омаров умилил пользователей, показав, как младшая дочь делает уборку

Пользователям всегда нравится смотреть на звездных детей. В связи с этим многие знаменитости стараются как можно чаще выкладывать фотографии или видеоролики со своими чадами.Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров не отстают от новых трендов, поэтому тоже показывают подписчикам свою младшую дочь Теону. Недавний ролик с ее участием вызывал массу восторженных комментариев.Малышка, как и многие дети в ее возрасте, разбросала по комнате игрушки. На вопрос папы о том, кто устроил такой беспорядок, Тея ответила, что просто забыла их убрать. После этого она начала старательно наводить чистоту, правда, стимулом ее уборки стал небольшой подарок.Курбан в шутку прокомментировал этот ролик тем, что у Теоны очень много дел, поэтому у нее и вылетело из головы, что нужно убрать игрушки. Ведь главное, что папа напомнил об этом занятии, пусть и за вознаграждение.Фанаты пришли в восторг от просмотра этого ролика. Они отметили, что девочка очень милая и смышленая, а некоторые решили, что Тее нужно сниматься в «Ералаше».