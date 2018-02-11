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Курбан Омаров умилил пользователей, показав, как младшая дочь делает уборку

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал видео, в котором двухлетняя Теона тщательно наводит порядок в своей комнате.
Курбан Омаров умилил пользователей, показав, как младшая дочь делает уборку

Пользователям всегда нравится смотреть на звездных детей. В связи с этим многие знаменитости стараются как можно чаще выкладывать фотографии или видеоролики со своими чадами.

Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров не отстают от новых трендов, поэтому тоже показывают подписчикам свою младшую дочь Теону. Недавний ролик с ее участием вызывал массу восторженных комментариев.

Малышка, как и многие дети в ее возрасте, разбросала по комнате игрушки. На вопрос папы о том, кто устроил такой беспорядок, Тея ответила, что просто забыла их убрать. После этого она начала старательно наводить чистоту, правда, стимулом ее уборки стал небольшой подарок.
Курбан Омаров умилил пользователей, показав, как младшая дочь делает уборку

Курбан в шутку прокомментировал этот ролик тем, что у Теоны очень много дел, поэтому у нее и вылетело из головы, что нужно убрать игрушки. Ведь главное, что папа напомнил об этом занятии, пусть и за вознаграждение.

Фанаты пришли в восторг от просмотра этого ролика. Они отметили, что девочка очень милая и смышленая, а некоторые решили, что Тее нужно сниматься в «Ералаше».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:57
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