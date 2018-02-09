Свекор Риты Марсо разоблачил ее вранье по поводу покупки квартиры
Экс-участница «Дом-2» Маргарита Марсо не один раз хвасталась, что им с супругом удалось приобрести недвижимость без какой-либо помощи со стороны.
Рита утверждала, что квартиру они купили исключительно на свои сбережения, так как ее Павел работает не покладая рук.
Но все ее слова оказались ложь, которую разоблачил свекор Риты – Николай Горшков.
Мужчина написал в комментарии на ее странице, что они с супругой подарили семье сына 60 тысяч долларов, которых как раз должно было захватить на покупку однокомнатной квартиры.
Журналист ВВС заложил свой дом в Лондоне и взял под него ипотеку в 210 000 долларов, которую Павел Марсо регулярно выплачивает.
Нерадивая невестка сразу же удалила комментарий из своей ленты, но скрины разоблачения свекра уже разошлись по Сети.
Пользователи укорят Маргариту и недоумевают, зачем ей нужно было врать.
Хейтеры предрекают Павлу Марсо безрадостную судьбу, так как Рита может и его обчистить при разводе, как сделала это в свое время при расставании с Евгением Кузиным.
Рита утверждала, что квартиру они купили исключительно на свои сбережения, так как ее Павел работает не покладая рук.
Но все ее слова оказались ложь, которую разоблачил свекор Риты – Николай Горшков.
Мужчина написал в комментарии на ее странице, что они с супругой подарили семье сына 60 тысяч долларов, которых как раз должно было захватить на покупку однокомнатной квартиры.
Журналист ВВС заложил свой дом в Лондоне и взял под него ипотеку в 210 000 долларов, которую Павел Марсо регулярно выплачивает.
Нерадивая невестка сразу же удалила комментарий из своей ленты, но скрины разоблачения свекра уже разошлись по Сети.
Пользователи укорят Маргариту и недоумевают, зачем ей нужно было врать.
Хейтеры предрекают Павлу Марсо безрадостную судьбу, так как Рита может и его обчистить при разводе, как сделала это в свое время при расставании с Евгением Кузиным.