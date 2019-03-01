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В тропических лесах Амазонки огромный тарантул съел опоссума

Научные сотрудники Мичиганского университета наблюдали необычную картину в тропических лесах Амазонки. Специалисты запечатлели на камеру, как огромный черный тарантул ест опоссума, сообщает издание Newsweek на своей официальной странице в Twitter.
В тропических лесах Амазонки огромный тарантул съел опоссума

На предоставленных кадрах видно, как паук, размером с большую тарелку, тянет свою жертву в кусты. Небольшой грызун некоторое время сопротивлялся, пытаясь вырваться, но потом «успокоился». По словам биолога, Майкла Грундлера, ученые полагали, что стали очевидцами весьма странного события, однако они не ожидали увидеть пожирание опоссума пауком.

Видеоролик с "обедающим" представителем фауны является первым задокументированным подтверждением версии биологов о том, что большие тарантулы охотятся на грызунов, чтобы питаться ими, рассказал один из экспертов Американского музея естественной истории после просмотра записи.



 
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В мире / Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:58

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