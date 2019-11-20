Microsoft прекращает работу голосового помощника Cortana
В компании Microsoft сообщили о намерении прекратить поддержку голосового помощника Cortana. Точные причины такого решения не обнародуются, но инсайдеры в организации сообщают, что в будущем планируется использовать утилиту в отдельных приложениях, а не во всей системе.
Сейчас голосовой помощник доступен в Microsoft Launcher по умолчанию. Персональный ассистент должен перестать работать в операционной системе с 2020 года. Несмотря на это, само подразделение Microsoft, ранее занимавшееся поддержкой утилиты, продолжит существовать. Не исключено, что компания просто планирует провести масштабное обновление голосового помощника или провести ребрендинг.
Cortana впервые появилась в операционной системе Windows Phone 8.1. После этого утилиту перенесли и в десктопную вариацию ОС. Недавно персональный ассистент обзавелся вариациями для мобильных операционных систем Android и iOS. При помощи программы можно было выполнять различные операции и обрабатывать поисковые запросы, например, «Доктор Албан скачать». В Windows 10 Cortana не доступна на русском языке. Ответы для помощника озвучила Джен Тейлор, которая ранее говорила за соответствующего персонажа в игре Cortana.
Сейчас голосовой помощник доступен в Microsoft Launcher по умолчанию. Персональный ассистент должен перестать работать в операционной системе с 2020 года. Несмотря на это, само подразделение Microsoft, ранее занимавшееся поддержкой утилиты, продолжит существовать. Не исключено, что компания просто планирует провести масштабное обновление голосового помощника или провести ребрендинг.
Cortana впервые появилась в операционной системе Windows Phone 8.1. После этого утилиту перенесли и в десктопную вариацию ОС. Недавно персональный ассистент обзавелся вариациями для мобильных операционных систем Android и iOS. При помощи программы можно было выполнять различные операции и обрабатывать поисковые запросы, например, «Доктор Албан скачать». В Windows 10 Cortana не доступна на русском языке. Ответы для помощника озвучила Джен Тейлор, которая ранее говорила за соответствующего персонажа в игре Cortana.
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 10:12