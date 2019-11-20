АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Microsoft прекращает работу голосового помощника Cortana

В компании Microsoft сообщили о намерении прекратить поддержку голосового помощника Cortana. Точные причины такого решения не обнародуются, но инсайдеры в организации сообщают, что в будущем планируется использовать утилиту в отдельных приложениях, а не во всей системе.
Microsoft прекращает работу голосового помощника Cortana

Сейчас голосовой помощник доступен в Microsoft Launcher по умолчанию. Персональный ассистент должен перестать работать в операционной системе с 2020 года. Несмотря на это, само подразделение Microsoft, ранее занимавшееся поддержкой утилиты, продолжит существовать. Не исключено, что компания просто планирует провести масштабное обновление голосового помощника или провести ребрендинг.

Cortana впервые появилась в операционной системе Windows Phone 8.1. После этого утилиту перенесли и в десктопную вариацию ОС. Недавно персональный ассистент обзавелся вариациями для мобильных операционных систем Android и iOS. При помощи программы можно было выполнять различные операции и обрабатывать поисковые запросы, например, «Доктор Албан скачать». В Windows 10 Cortana не доступна на русском языке. Ответы для помощника озвучила Джен Тейлор, которая ранее говорила за соответствующего персонажа в игре Cortana.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В больницу к Анастасии Заворотнюк приносят годовалую дочку…
Ученые назвали вероятную причину смерти фараона…
Роскачество назвало самый небезопасный сайт для покупки…
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась в…
На полигоны ЦВО поступили мишени нового…
Звезда "Дом-2" Марина Мексика показала…
Разработчик смарт-карт сообщил, как защитить личные…
При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина преклонного возраста вместе с двумя…
Регина Тодоренко не понимает причину конфликта с Андреем…
«Должна быть совесть»: Ангелина Вовк обрушилась с критикой на Софию…
Эксперты определили влияние гражданского брака на…
Звезды "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко требуют, чтобы их дочь начала ходить в садик, или они покинут…
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
Кроссовер Toyota RAV4 получил агрессивный…
Российский туризм повысит качество…
«Долой толстый живот»: Ирина Пегова взялась за борьбу с «жировыми…
Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов: Ольга Бузова всего добилась…
Эксперт: Псковский международный медиафорум даст новый импульс развитию…
«Меня спасли любовь и мои дети»: Ляйсан Утяшева рассказала о сложном периоде в жизни после смерти…
Ученые: Чеснок улучшает пищеварение и продлевает…
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассмешила поклонников «новым…
Двуногого робота Cassie обучили чеканить…
Певица Валерия "молодеет" во время тренировки в…
Занятия спортом на улицах городов назвали опасными для…
Мария Куликова рассказала об отношениях с Денисом Матросовым после…
Эксперты рассказали, как работают необычные дверные ручки Ford…
Сыновья Дмитрия Диброва подготовили для родителей музыкальное…
"Умные" шины Pirelli будут передавать информацию о дороге по сети…
Дмитрий Хрусталев впервые появился на публике с супругой Марией…
«По просьбе зрителей»: Юлия Снигирь пошутила над советами поклонников набрать…
Ученые планируют в будущем выявлять профессиональных спортсменов с помощью генетического…
"Не хватало фриков": Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался о бале дебютанток…
"Это дно": Пережившая измену мужа Ксения Бородина высказалась против отношений с женатыми…
В США создали скользкое покрытие для…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель показала лицо и фигуру после…
Эксперты составили список советов для профилактики вегетососудистой…
Спивающийся Венцеслав Венгржановский не может отдать миллионные…
Следующий смартфон Xiaomi получит поддержку сверхбыстрой 100-ваттной…
Медики рассказали о способах обезопасить организм от вирусов…
Новый кроссовер Haval H6 GT появится 22…
Просмотреть все новости