Мнение экспертов о курсе биткоина на 2019 год

Обстоятельства, влияющие на прогнозирование биткоина

Рентабельность майнинга

Психологическое настроение

Законодательное регулирование

Экономическая зависимость

Всемирная популярность

Позитивные факторы будущих показателей прогноза

Негативные факторы прогнозирования курса биткоина

Крушение биткоина





Конец 2017 года для многих стал началом выгодных вложений в криптовалюту, но в 2018 году оптимистичные ожидания сменились неожиданным обвалом биткоина более чем в три раза. На сегодняшний день вынужденная молчаливая пауза со стороны инвесторов обусловлена изучением рынка и дальнейшим выбором финансовой стратегии и инструментов.Финансовое прогнозирование основывается на рыночных аналитических данных и множестве дополнительных сопутствующих моментов. Стоимость биткоина может колебаться в виду самых разнообразных и не связанных между собой факторов, например, какие-либо заявления хакерских о попытках взломать сеть, экономические новости, прогнозы известных финансовых деятелей и многое другое.Несмотря на постепенное значительное усложнение добычи биткоина, вознаграждение за эту сложную работу было уменьшено еще три года назад. Благодаря этому факту, появилось множество современных моделей для майнера, которые постепенно смещают с рынка процессоры и различные видеокарты. Помимо этого есть информация, что в Сети осталось чуть менее четырех миллионов биткоинов, после добычи которых эмиссия будет прекращена. Этот показатель не самым лучшим образом сказывается на стоимости биткоина и интересе заработка с его помощью.Последние новостные данные, особенно в негативном ключе, неизбежно отражаются на курсе любой криптовалюты. Всяческие решения национальных регуляторов, запреты и разрешения стабилизируют рынок в пределах определенной отметки. Сюда же можно отнести различные настроения влиятельных членов сообществ и муссирование цифровых событий в средствах массовой информации.Многократные попытки ввести некоторые регулирования в обращении криптовалюты удешевляют стоимость биткоина. Сюда входят ограничения, запреты, штрафные санкции, налогообложение и прочее. Явное удешевление особенно показательно, когда в рынок вовлекаются такие крупные игроки как - КНР, США, Индия, Корея.Сегодня суммарная рыночная стоимость цифровой валюты составляет почти 120 миллиардов долларов, что является ничтожным значением, по сравнению с традиционным экономическим оборотом денежных средств. Поэтому курс криптовалюты может изменяться в связи с операциями купли-продажи на сумму в несколько сотен миллионов долларов крупными инвесторами.Биткоин продолжает удерживаться на верхушке популярности всех криптовалют несмотря на рыночное падение. Предполагается, что к 2020 году количество владельцев данной валюты увеличится до пяти миллионов человек. Этот показатель может говорить о позитивном течении прогноза.Несомненными плюсами роста и стабилизации биткоина является несколько моментов - модернизация, развитие и внедрение новейших современных технологий для обеспечения полноценной защиты хранения виртуальных средств. Создание легализации биткоина и регулирование цифрового рынка правительственным сообществом стран с развитой экономикой. Значительное расширение использования криптовалюты, распространение и внедрение ее в мировую экономическую систему.Большое количество экспертов сходятся во мнении роста валюты и ее стабилизации в 2019 году. Повышенное вознаграждение за добычу биткоина поспособствует увеличению его стоимости и снижению волатильности. При невысоком курсе комиссия сети криптовалюты не сможет перекрыть расходы, связанные с платежными операциями, и не сможет функционировать в дальнейшем. Выплачиваемая награда за добычу и подтверждение блока может гарантировать рентабельность добычи биткоина и увеличение его курса.Некоторые специалисты в области электронных валют считают биткоин технически устаревшей системой. Поэтому они прогнозируют вытеснение биткоина другими, более совершенными криптовалютами. Также, минусами, предопределяющими положительный прогноз, считаются разногласия между разработчиками сети биткоин и увеличение конкурентной способности альткоинов.Негативизм подкрепляется убеждениями китайских властей, о плохом влиянии биткоина на экономику страны благодаря выводу капитала за рубеж. Также власти Китая не исключают полный отказ от работы с криптовалютами национальным банком. Все это пагубным образом сможет повлиять на дальнейшее развитие биткоина.Вслед за Китаем Центробанк РФ тоже планирует усилить контроль в сфере цифровых валют. Любые наложенные ограничения или санкции приведут к уменьшению транзакций среди россиян. Известный американский экономист и профессор гарвардского университета предрекает будущее сплочение центробанков значимых ведущих стран для препятствия дальнейшего развития биткоина. Он считает, что все цифровые валюты слишком долго находятся в двусмысленном положении и вскорости будут обесценены благодаря наложенным ограничениям и штрафам.