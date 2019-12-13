Виктория Боня рассказала об асимметрии лица из-за филлеров





Телеведущая, экс-участница и звезда проекта "Дом-2", модель Виктория Боня недавно отпраздновала 39-летие и призналась, что в 20 лет она не чувствовала себя настолько свободной и красивой, как сейчас. Знаменитость полностью довольна своей внешностью и фигурой, а поклонники и знакомые отмечают, что звезда выглядит намного моложе своих лет.Тем не менее, Виктория Боня призналась, что в свое время прибегала к применению модных косметических процедур, помогающих сохранить молодость и красоту. В 26 лет звезда решилась вколоть филлеры, чтобы уменьшить носогубные складки и морщины. В итоге косметолог оказался непрофессионалом, а модель столкнулась с асимметрией лица.Исправить ситуацию смог только опытный врач Саймон Урьян, Виктория Боня отправилась к нему в Лос-Анджелес и прошла курс реабилитации. С тех пор от современных методов и "уколов красоты" телеведущая отказалась, но все же она занимается спортом и активно практикует альтернативные методы для красоты и здоровья. В последнее время ее выбор пал на кровопускание, использующееся на протяжении долгих веков в различных странах.