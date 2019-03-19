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Марина Африкантова улетела отдыхать в разгар конкурса «Свадьба на миллион» оставив Романа Капаклы на проекте

Избранница Романа Капаклы – Марина Африкантова улетела на роскошный отдых.
Марина Африкантова улетела отдыхать в разгар конкурса «Свадьба на миллион» оставив Романа Капаклы на проекте

Как оказалось, блондинка не стала отказываться от намеченных планов даже после того, как официально объявили старт конкурса «Свадьба на миллион».

Не секрет, что на днях на реалити-шоу «Дом-2» стартовал конкурс, на который у некоторых проектных парочек большие планы, ведь, как известно, победителям достанется 1 миллион рублей.

Считанные часы назад выяснилось, что Марина Африкантова и Роман Капаклы уже сошли с дистанции. Впрочем, блондинка не стала расстраиваться по пустякам и решила улететь отдыхать, вот только избранника с собой не стала приглашать.
Марина Африкантова улетела отдыхать в разгар конкурса «Свадьба на миллион» оставив Романа Капаклы на проекте

Мама Марины – Татьяна Владимировна выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала пользователя Сети, что на данный момент ее наследницы нет в Периметре, так как она наслаждается солнышком и океаном совершенно в другом уголке планеты.

Африкантова-старшая не стала уточнять, где именно сейчас отдыхает ее дочь, но отметила, что Марина улетела в отпуск одна, а вот Роман остался на реалити-шоу. Нужно сказать, что многих поклонников «Дома-2» шокировало заявление Татьяны Владимировны, однако мало кто усомнился в правдивости ее слов.

Оказывается, поклонники телепроекта уже давно заметили, что Африкантова-старшая никогда не врет в тех прямых эфирах, в которых говорит о своей дочери Марине и потенциальном зяте Романе.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04

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