Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина закончила шикарный ремонт в загородном доме

«Хорошие новости! Начинаем переезд», - написала Ксения Бородина у себя на страничке в социальной сети Instagram, не забыв выразить благодарность компании, которая занималась оборудованием загородного дома.

«Ещё раз хочу сказать спасибо большое, всем кто в Директ мне скинул Контакты нянь, поиски продолжаются! Если ещё есть у вас кандидатуры , то я очень жду! Никогда с этим проблем не было, просто сентябрь неудачный месяц в этом плане! Да и не такое это простое дело, чужого человека в дом пустить, пока все проверишь, пока поймёшь что твоё!!! Но вот что меня сильно удивляет, Мамы у кого есть няни, вот прям интересно какую цену вы платите?! Сегодня в одном агентстве мне сказали что хорошая Няня стоит 110-120 тысяч месяц , а со знанием англ. языка 150 тысяч. Мне кажется, что мир сошёл с ума или это нормально?! Или может я одна такая, кто этому сильно удивлён?», - поинтересовалась у своих подписчиков телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что в преддверии рождения дочери Теоны звездное семейство Ксении Бородиной и Курбана Омарова приобрели в элитном поселке на Новорижском шоссе двухэтажный дом площадью 216 квадратных метров. По неподтвержденной информации, данная покупка обошлась парочке почти в девятнадцать миллионов рублей. К слову, пока неизвестно, сколько же знаменитость потратила на само обустройство загородного дома.На протяжении длительного периода в коттедже Ксении Бородиной и Курбана Омарова проходили ремонтные роботы. Невооруженным взглядом видно, что звездная парочка явно не жалела денег на преображение своего шикарного загородного дома.Согласно планировке застройщика, в распоряжении семейства Бородиной-Омарова будет три спальни, просторная гостиная, три ванных комнаты, огромная столовая, две гардеробных комнаты, а также терраса. На днях Ксения сообщила своим преданным поклонникам, что ремонтные работы в их новом коттедже, которые длились не один год, наконец-таки подошли к концу, поэтому дом полностью готов к тому, чтобы в нее переезжали хозяева.Невзирая на то, что дорога от дома до дома у Ксении Бородиной будет занимать очень много времени, знаменитость вполне довольно тем, где расположен ее новый особняк. Как стало известно, Ксения со своим любимым супругом Курбаном Омаровым сначала арендовали данный коттедж, однако потом решили выкупить его.В новом интерьере шикарного загородного дома Бородиной и Курбана преобладают пастельные и белые тона. Более того, некоторые из предметов интерьера сделаны из мрамора. К слову, на территории престижного поселка, где располагается коттедж звездного семейства, будет построено пятьсот пятьдесят домов.Как стало известно, вокруг территории уже есть все необходимое для нормальной жизни, включая элитный детский садик на пятьдесят человек, конно-спортивную школу, а также SPA-центр.Кроме переезда, на сегодняшний день у Ксении Бородиной имеется еще одна серьезная проблема. Телеведущая «Дома-2» не может подыскать для своих дочерей новую няню. Знаменитость уже обращалась в соответствующие агентства, а также озадачила данным вопросом своих близких и хороших друзей и знакомых.К слову, о свободной вакансии няни для своих наследниц Ксения рассказала и у себя на страничке в социальной сети Instagram. Требования Бородиной оказались очень простыми. Няня должна быть возрастом от 42 до 53 лет. А также теледиве очень важно, чтобы у кандидатуры на роль няни для ее дочерей был большой опыт работы в данной сфере.Взамен Ксения Бородина предлагает проживание в одном доме с ее семейством, а также своевременную выплату заработной платы. Правда теледива не назвала конкретных цифр. Тем не менее, несколько часов назад телеведущая опубликовала в личном микроблоге пост, из которого становится понятно, что звезда явно не намерена платить своей няне 110-120 тысяч рублей в месяц.