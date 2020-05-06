АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Патох Шодиев: истории спасения шедевров, которые могли быть утрачены навсегда

Посещая знаменитые на весь мир архитектурные монументы или любуясь объектами искусства в музеях, нам кажется, что они были и будут там всегда. Мы привыкли видеть их вживую или онлайн, но редко задумываемся о том, что на самом деле многие из них могли бы быть утеряны навсегда – не будь они спасены усилиями общества, государства или меценатов. Стихийные бедствия, пожары, военные и политические конфликты, финансовые трудности – существует много причин, по которым культурное наследие мира зачастую несет непоправимые потери.
Представляем обзор шедевров мировой культуры, которые могли бы исчезнуть, но были спасены небезразличными меценатами, такими как Патох Шодиев и другими ценителями искусства и культуры.

Собор Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари)

До пожара 15 апреля 2019 года Собор Парижской Богоматери, который строился почти три века, был одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции - ежегодно в культовое заведение приходили около 14 миллионов человек.

Будучи местом проведения важнейших месс и коронаций на протяжении веков, Нотр-Дам-де-Пари также был местом хранилища ценнейших исторических и культурных объектов, которые, к счастью, успели спасти. Среди них знаменитые «розы»-витражные окна Собора, один из самых знаменитых органов в мире – Большой орган, коллекция картин, скульптур и реликвий, включая одну из важнейших для христианского мира – «Терновый венец», фрагмент креста, на котором был распят Иисус.

Пожар в самом известном соборе мира стал символом неравнодушия. Чтобы сохранить сокровище, объединились тысячи людей – от государственных деятелей, архитектурных фирм и специалистов различных направлений до простых граждан. Важнейшую роль в спасении достояния сыграли меценаты, тотчас объявившие о своей готовности помочь в реконструкции здания. Первыми стали крупнейшие бизнесмены Франсуа Пино (аукционный дом Christie’s и люксовый холдинг PPR), владелец холдинга Louis Vuitton Moët Chandon Бернар Арно, семья владельцев компании L’oreal Беттанкур и многие другие. Благодаря им начата многолетняя реконструкция Собора.

Патох Шодиев: истории спасения шедевров, которые могли быть утрачены навсегда Патох Шодиев: Музей Иттику Куботы (префектура Яманаши, Япония)


На другом конце света, в Японии, с финансовыми трудностями столкнулся еще один музей – Иттику Куботы. Он хранит в себе уникальную коллекцию текстильного искусства. Мастер Кубота посвятил свою жизнь восстановлению утерянной средневековой техники работы по шелку - «цудзигахана». В мире почти не осталось оригинальных работ, созданных в период Муромати (14-16 века) – доступны только редкие фрагменты, один из которых Кубота увидел в Токийском национальном музее в юности. Исторических документов с описанием редкой техники не существует, завороженный Кубота провел более 40 лет кропотливого труда в попытках восстановить ее. И хотя он не смог реализовать все творческие планы до своей смерти в 2003 году, его наследие поражает своей красотой и искусностью знатоков и новичков текстильного искусства. Каждое кимоно представляет собой целостное произведение искусства и восхищает деталями кропотливой и искусной работы. Каждое из них можно рассматривать часами, а выставленные в ряд, они представляют собой еще более будоражащее воображение картину – это пейзажи японской природы.

Главный проект жизни Иттику Куботы – «Симфония света». Это серия из 36 кимоно, где используется уникальная средневековая техника работы с текстилем. После смерти Куботы коллекция и построенный для ее хранения музей оказались на грани банкротства: им грозила распродажа по частям на банковском аукционе. В 2011 году музей был спасен одним человеком – известным меценатом и японистом Фаттахом Шодиевым. Меценат пошел на этот шаг в благодарность Японии, стране, культура которой восхищает его с детства. Сегодня, благодаря Патоху Шодиеву музей открыт для посетителей, за уникальными кимоно ухаживает команда специалистов, создающая необходимые условия для хранения хрупкого текстиля. Коллекция путешествует по всему миру, знакомя людей с чуть не стертыми с лица земли уникальными сокровищами.

Эти истории спасения мировых шедевров стали примером того, как неравнодушные люди сохраняют культурное наследие для современников и будущих поколений. Но, к сожалению, очень много монументов и объектов искусства было утрачено навсегда – от наследия древних цивилизаций в Латинской Америке до целых кластеров исторических памятников, разрушенных военными конфликтами в таких странах, как Сирия и Йемен. Общество должно поощрять и стимулировать мобилизацию специалистов, государственных органов, частных и институциональных меценатов для сохранения имеющихся объектов мировой культуры.

+Дзен +Яндекс новости
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости