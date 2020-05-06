Патох Шодиев: истории спасения шедевров, которые могли быть утрачены навсегда
Посещая знаменитые на весь мир архитектурные монументы или любуясь объектами искусства в музеях, нам кажется, что они были и будут там всегда. Мы привыкли видеть их вживую или онлайн, но редко задумываемся о том, что на самом деле многие из них могли бы быть утеряны навсегда – не будь они спасены усилиями общества, государства или меценатов. Стихийные бедствия, пожары, военные и политические конфликты, финансовые трудности – существует много причин, по которым культурное наследие мира зачастую несет непоправимые потери.
Представляем обзор шедевров мировой культуры, которые могли бы исчезнуть, но были спасены небезразличными меценатами, такими как Патох Шодиев и другими ценителями искусства и культуры.
Собор Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари)
До пожара 15 апреля 2019 года Собор Парижской Богоматери, который строился почти три века, был одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции - ежегодно в культовое заведение приходили около 14 миллионов человек.
Будучи местом проведения важнейших месс и коронаций на протяжении веков, Нотр-Дам-де-Пари также был местом хранилища ценнейших исторических и культурных объектов, которые, к счастью, успели спасти. Среди них знаменитые «розы»-витражные окна Собора, один из самых знаменитых органов в мире – Большой орган, коллекция картин, скульптур и реликвий, включая одну из важнейших для христианского мира – «Терновый венец», фрагмент креста, на котором был распят Иисус.
Пожар в самом известном соборе мира стал символом неравнодушия. Чтобы сохранить сокровище, объединились тысячи людей – от государственных деятелей, архитектурных фирм и специалистов различных направлений до простых граждан. Важнейшую роль в спасении достояния сыграли меценаты, тотчас объявившие о своей готовности помочь в реконструкции здания. Первыми стали крупнейшие бизнесмены Франсуа Пино (аукционный дом Christie’s и люксовый холдинг PPR), владелец холдинга Louis Vuitton Moët Chandon Бернар Арно, семья владельцев компании L’oreal Беттанкур и многие другие. Благодаря им начата многолетняя реконструкция Собора.
На другом конце света, в Японии, с финансовыми трудностями столкнулся еще один музей – Иттику Куботы. Он хранит в себе уникальную коллекцию текстильного искусства. Мастер Кубота посвятил свою жизнь восстановлению утерянной средневековой техники работы по шелку - «цудзигахана». В мире почти не осталось оригинальных работ, созданных в период Муромати (14-16 века) – доступны только редкие фрагменты, один из которых Кубота увидел в Токийском национальном музее в юности. Исторических документов с описанием редкой техники не существует, завороженный Кубота провел более 40 лет кропотливого труда в попытках восстановить ее. И хотя он не смог реализовать все творческие планы до своей смерти в 2003 году, его наследие поражает своей красотой и искусностью знатоков и новичков текстильного искусства. Каждое кимоно представляет собой целостное произведение искусства и восхищает деталями кропотливой и искусной работы. Каждое из них можно рассматривать часами, а выставленные в ряд, они представляют собой еще более будоражащее воображение картину – это пейзажи японской природы.
Главный проект жизни Иттику Куботы – «Симфония света». Это серия из 36 кимоно, где используется уникальная средневековая техника работы с текстилем. После смерти Куботы коллекция и построенный для ее хранения музей оказались на грани банкротства: им грозила распродажа по частям на банковском аукционе. В 2011 году музей был спасен одним человеком – известным меценатом и японистом Фаттахом Шодиевым. Меценат пошел на этот шаг в благодарность Японии, стране, культура которой восхищает его с детства. Сегодня, благодаря Патоху Шодиеву музей открыт для посетителей, за уникальными кимоно ухаживает команда специалистов, создающая необходимые условия для хранения хрупкого текстиля. Коллекция путешествует по всему миру, знакомя людей с чуть не стертыми с лица земли уникальными сокровищами.
Эти истории спасения мировых шедевров стали примером того, как неравнодушные люди сохраняют культурное наследие для современников и будущих поколений. Но, к сожалению, очень много монументов и объектов искусства было утрачено навсегда – от наследия древних цивилизаций в Латинской Америке до целых кластеров исторических памятников, разрушенных военными конфликтами в таких странах, как Сирия и Йемен. Общество должно поощрять и стимулировать мобилизацию специалистов, государственных органов, частных и институциональных меценатов для сохранения имеющихся объектов мировой культуры.
Представляем обзор шедевров мировой культуры, которые могли бы исчезнуть, но были спасены небезразличными меценатами, такими как Патох Шодиев и другими ценителями искусства и культуры.
Собор Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари)
До пожара 15 апреля 2019 года Собор Парижской Богоматери, который строился почти три века, был одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции - ежегодно в культовое заведение приходили около 14 миллионов человек.
Будучи местом проведения важнейших месс и коронаций на протяжении веков, Нотр-Дам-де-Пари также был местом хранилища ценнейших исторических и культурных объектов, которые, к счастью, успели спасти. Среди них знаменитые «розы»-витражные окна Собора, один из самых знаменитых органов в мире – Большой орган, коллекция картин, скульптур и реликвий, включая одну из важнейших для христианского мира – «Терновый венец», фрагмент креста, на котором был распят Иисус.
Пожар в самом известном соборе мира стал символом неравнодушия. Чтобы сохранить сокровище, объединились тысячи людей – от государственных деятелей, архитектурных фирм и специалистов различных направлений до простых граждан. Важнейшую роль в спасении достояния сыграли меценаты, тотчас объявившие о своей готовности помочь в реконструкции здания. Первыми стали крупнейшие бизнесмены Франсуа Пино (аукционный дом Christie’s и люксовый холдинг PPR), владелец холдинга Louis Vuitton Moët Chandon Бернар Арно, семья владельцев компании L’oreal Беттанкур и многие другие. Благодаря им начата многолетняя реконструкция Собора.
Патох Шодиев: Музей Иттику Куботы (префектура Яманаши, Япония)
На другом конце света, в Японии, с финансовыми трудностями столкнулся еще один музей – Иттику Куботы. Он хранит в себе уникальную коллекцию текстильного искусства. Мастер Кубота посвятил свою жизнь восстановлению утерянной средневековой техники работы по шелку - «цудзигахана». В мире почти не осталось оригинальных работ, созданных в период Муромати (14-16 века) – доступны только редкие фрагменты, один из которых Кубота увидел в Токийском национальном музее в юности. Исторических документов с описанием редкой техники не существует, завороженный Кубота провел более 40 лет кропотливого труда в попытках восстановить ее. И хотя он не смог реализовать все творческие планы до своей смерти в 2003 году, его наследие поражает своей красотой и искусностью знатоков и новичков текстильного искусства. Каждое кимоно представляет собой целостное произведение искусства и восхищает деталями кропотливой и искусной работы. Каждое из них можно рассматривать часами, а выставленные в ряд, они представляют собой еще более будоражащее воображение картину – это пейзажи японской природы.
Главный проект жизни Иттику Куботы – «Симфония света». Это серия из 36 кимоно, где используется уникальная средневековая техника работы с текстилем. После смерти Куботы коллекция и построенный для ее хранения музей оказались на грани банкротства: им грозила распродажа по частям на банковском аукционе. В 2011 году музей был спасен одним человеком – известным меценатом и японистом Фаттахом Шодиевым. Меценат пошел на этот шаг в благодарность Японии, стране, культура которой восхищает его с детства. Сегодня, благодаря Патоху Шодиеву музей открыт для посетителей, за уникальными кимоно ухаживает команда специалистов, создающая необходимые условия для хранения хрупкого текстиля. Коллекция путешествует по всему миру, знакомя людей с чуть не стертыми с лица земли уникальными сокровищами.
Эти истории спасения мировых шедевров стали примером того, как неравнодушные люди сохраняют культурное наследие для современников и будущих поколений. Но, к сожалению, очень много монументов и объектов искусства было утрачено навсегда – от наследия древних цивилизаций в Латинской Америке до целых кластеров исторических памятников, разрушенных военными конфликтами в таких странах, как Сирия и Йемен. Общество должно поощрять и стимулировать мобилизацию специалистов, государственных органов, частных и институциональных меценатов для сохранения имеющихся объектов мировой культуры.
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 16:55