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Как рассчитать ROI

ROI является одним из самых важных показателей в онлайн-маркетинге. Он позволяет оценить степень возврата инвестиций. С его помощью можно определить наиболее эффективные рекламные каналы и, соответственно, рационально перераспределять бюджетные расходы. Маркетологи делят метрику ROI на два отдельных показателя – ROMI и ROAS. Подробнее о них можно прочитать в статье https://www.owox.ru/blog/articles/how-to-calculate-roi/. Здесь же мы попробуем вкратце рассказать о данных метриках, разнице между ними, особенностях расчета и практического применения.

Чем различаются ROMI и ROAS?


ROMI представляет собой метрику окупаемости маркетинговых инвестиций. Она необходима для определения общей эффективности ваших усилий по продвижению бизнеса, а также оптимизации будущих вложений. Чтобы ее рассчитать, нужно разделить доход от маркетинговых инвестиций на сумму всех маркетинговых затрат.
Как рассчитать ROI

Значение и функции показателя ROAS состоят несколько в другом. Он чаще всего применяется для оценки результативности конкретного объявления, ключевого слова, рекламной кампании. Таким образом, эта метрика является точечным инструментом для анализа любого фактора вашей маркетинговой работы. Формула расчета ROAS аналогична ROMI, правда в качестве исходных данных здесь используется стоимость определенной рекламной кампании и, соответственно, доход от нее.

Тонкости расчета ROI


Как видите, формула показателя эффективности очень простая. Но это не значит, что ее расчет – такое же простое дело. Самое важным моментом в этом процессе является использование корректных исходных данных. А это, в свою очередь, требует выбора правильной модели атрибуции. Например, покупатель может узнать о продукте из объявления, но не сделать покупку сразу же. Затем он получает сообщение о товаре в соцсетях, переходит на сайт и совершает заказ. В такой ситуации необходимо грамотно разделить доход между первоначальным объявлением и постом в социальной сети. Чтобы добиться такого результата нужно применять модель атрибуции, учитывающую не только последнее взаимодействие с клиентом перед покупкой, но каждую сессию, которая приводит к конверсии.

Другим важным нюансом можно считать обязательный учет всех факторов, которые влияют на продажи. Ведь успешность реализации продукта зависит далеко не от одних только маркетинговых мероприятий. Например, у вас возникли проблемы с логистикой, из-за которых сроки доставки товаров увеличились. Естественно, это негативно скажется на доходах, какой бы продуманной не была ваша рекламная кампания.

Кроме того, нужно помнить о полном цикле продаж. Многие клиенты принимают решение о покупке товара в течение нескольких месяцев. Особенно это касается низкооборачиваемых продуктов. Поэтому очень часто между взаимодействием пользователя с рекламой и совершением заказа проходит довольного много времени. Учитывать необходимо и период, который проходит с момента покупки и до поступления средств на ваш банковский счет.

Средства автоматизации расчетов


Вычислять ROI вручную – дело долгое и кропотливое. Поэтому большинство маркетологов используют различные инструменты, позволяющие автоматизировать и ускорить процесс. Самым простым и популярным из них является Google Analytics, который, правда, подходит только для анализа рекламных каналов Google. Если же параллельно применяются другие рекламные сервисы – например, Яндекс.Директ или Facebook, то статистику из них придется импортировать в GA. Чтобы сделать это максимально просто и быстро, можно использовать специальные продукты, среди которых следует выделить OWOX BI Pipeline.

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Добавил: Роман Сегодня, 14:31

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