Как отследить посылку с Pandao в Россию

Способы отслеживания посылок

через официальную страницу почтового оператора;



посредством сторонних сервисов проверки отправлений и грузов.

Где взять трек-номер груза

Зайти на сайт магазина под своим именем.

Переключиться в раздел «Заказы».

Открыть «Активные» или «Все».

Отслеживание посылок Пандао – инструкция

Открыть официальную страницу почтового оператора, занимающегося пересылкой товара.

Зайти в раздел, отвечающий за отслеживание. Обычно он подписан как «Поиск груза» или «Отслеживание…».

Ввести при помощи клавиатуры трекинг груза.

Кликнуть по кнопке, отвечающей за начало поиска сведений об отправлении.

Поиск почтовых отправлений с Posylka.net

Зайти на официальный сайт Посылка.нет или открыть его мобильное приложение.

Написать в появившейся строчке трек-номер груза, который хочется отследить.

Кликнуть по изображению отметки «Местоположение».

Подождать некоторое время.

краткие сведения об отправителе и получателе посылки;



среднее время доставки грузов выбранным оператором почты;



количество дней пребывания в пути;



всю историю перемещений отправления;



текущий статус посылки.





Отслеживание посылок – обыденная операция, но воплотить ее в жизнь можно различными способами. На данный момент добиться необходимого результата предлагается:Алгоритмы действий в обоих случаях будут примерно одинаковыми. Выбрать можно любое решение. Но отслеживание посылок Пандао в России невозможно без некоторых сведений о грузе. Речь идет о трек-номере почтового отправления.Пандао – это китайский интернет-магазин. При формировании и оплате заказа у пользователя в Личном Кабинете появляется лог покупки. В нем хранятся данные о том, чего ждет покупатель. И трек-номер в том числе.Чтобы узнать треккинг груза с Пандао, надо:Теперь остается выбрать необходимый заказ и внимательно изучить его карточку. В правом углу будет надпись «Номер отправления».Второй способ получения трек-номера – это связь с поставщиком. Он при отправке должен получить чек, в котором указывается необходимая для отслеживания груза информация.Поиск почтовых отправлений осуществляется очень быстро. Достаточно иметь подключение к интернету, а также запустить любой веб-обозреватель. Этого, наряду с трек-номером, будет достаточно для дальнейших действий.Чтобы отследить заказ Пандао, рекомендуется:Обычно этого достаточно. После проделанных действий пользователь увидит на экране сведения о местоположении груза.Первые сведения о посылке появляются на страницах почтовых служб в течение 24 часов с момента их регистрации в отделениях.Работа с официальными сайтами почтовых служб (DHL, Почты России и так далее) не всегда оказывается результативной. Системные сбои и загруженность порталов приводит к тому, что пользователи ищут иные ресурсы для поиска почтовых отправлений.Идеальным решением является Posylka.net. Это бесплатный веб-портал для отслеживания грузов.Чтобы отследить посылку, пользователю необходимо:На экране вследствие проделанных действий появится развернутая информация о том, где сейчас находится груз с Пандао. Портал выводит следующие данные: