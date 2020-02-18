АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Как отследить посылку с Pandao в Россию

Интернет-шоппинг стал пользоваться в последнее время огромным спросом. Люди предпочитают заказывать товары из Китая. Например, с Pandao. На данном ресурсе можно отыскать множество уникальных и полезных вещей по невысоким ценам. Оплатив заказ в интернет-магазине, пользователь должен задуматься, как отследить посылку. Нередки случаи, когда отправления терялись или с ними что-то случалось в дороге. Если знать, где находится отправление, можно оперативно отреагировать на возникающие неурядицы.
Как отследить посылку с Pandao в Россию

Способы отслеживания посылок


Отслеживание посылок – обыденная операция, но воплотить ее в жизнь можно различными способами. На данный момент добиться необходимого результата предлагается:
  • через официальную страницу почтового оператора;
  • посредством сторонних сервисов проверки отправлений и грузов.

Алгоритмы действий в обоих случаях будут примерно одинаковыми. Выбрать можно любое решение. Но отслеживание посылок Пандао в России невозможно без некоторых сведений о грузе. Речь идет о трек-номере почтового отправления.

Где взять трек-номер груза


Пандао – это китайский интернет-магазин. При формировании и оплате заказа у пользователя в Личном Кабинете появляется лог покупки. В нем хранятся данные о том, чего ждет покупатель. И трек-номер в том числе.

Чтобы узнать треккинг груза с Пандао, надо:
  1. Зайти на сайт магазина под своим именем.
  2. Переключиться в раздел «Заказы».
  3. Открыть «Активные» или «Все».

Теперь остается выбрать необходимый заказ и внимательно изучить его карточку. В правом углу будет надпись «Номер отправления».

Второй способ получения трек-номера – это связь с поставщиком. Он при отправке должен получить чек, в котором указывается необходимая для отслеживания груза информация.

Отслеживание посылок Пандао – инструкция


Поиск почтовых отправлений осуществляется очень быстро. Достаточно иметь подключение к интернету, а также запустить любой веб-обозреватель. Этого, наряду с трек-номером, будет достаточно для дальнейших действий.

Чтобы отследить заказ Пандао, рекомендуется:
  1. Открыть официальную страницу почтового оператора, занимающегося пересылкой товара.
  2. Зайти в раздел, отвечающий за отслеживание. Обычно он подписан как «Поиск груза» или «Отслеживание…».
  3. Ввести при помощи клавиатуры трекинг груза.
  4. Кликнуть по кнопке, отвечающей за начало поиска сведений об отправлении.

Обычно этого достаточно. После проделанных действий пользователь увидит на экране сведения о местоположении груза.

Первые сведения о посылке появляются на страницах почтовых служб в течение 24 часов с момента их регистрации в отделениях.

Поиск почтовых отправлений с Posylka.net


Работа с официальными сайтами почтовых служб (DHL, Почты России и так далее) не всегда оказывается результативной. Системные сбои и загруженность порталов приводит к тому, что пользователи ищут иные ресурсы для поиска почтовых отправлений.

Идеальным решением является Posylka.net. Это бесплатный веб-портал для отслеживания грузов.

Чтобы отследить посылку, пользователю необходимо:
  1. Зайти на официальный сайт Посылка.нет или открыть его мобильное приложение.
  2. Написать в появившейся строчке трек-номер груза, который хочется отследить.
  3. Кликнуть по изображению отметки «Местоположение».
  4. Подождать некоторое время.

На экране вследствие проделанных действий появится развернутая информация о том, где сейчас находится груз с Пандао. Портал выводит следующие данные:
  • краткие сведения об отправителе и получателе посылки;
  • среднее время доставки грузов выбранным оператором почты;
  • количество дней пребывания в пути;
  • всю историю перемещений отправления;
  • текущий статус посылки.

+Дзен +Яндекс новости
Пресс-релизы
Добавил: Роман Сегодня, 14:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данила Козловский улетел в США на роды Ольги…
Диетологи из Германии назвали 5 способов для максимально эффективного…
Наталья Фриске похвасталась шикарными формами в красном…
Врачи рассказали о запахах тела, которые могут указывать на серьезные…
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31…
Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком…
Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три…
Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей…
Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой…
Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на…
Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на…
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во…
Американская певица Бритни Спирс повредила…
На видео показан обманный маневр ВКС РФ над…
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и…
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете…
"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На…
Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с…
Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал…
В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную…
В Бердске семиклассница скончалась после встречи с…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению…
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra…
19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной…
Врачи назвали первые признаки колоректального…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после…
Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить…
Просмотреть все новости