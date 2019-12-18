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Подделка или подлинник? 5 способов проверки полиса ОСАГО

Самые верные способы проверки подлинности ОСАГО. По бланку полиса, данным о транспортном средстве, визуальном осмотре и с помощью страховой компании.

Уважаемые читатели, этот материал о проверке полиса ОСАГО подготовлен редакцией портала Правовой.центр. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие читателей, обратившихся к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.

По серии и номеру бланка полиса


Подделка или подлинник? 5 способов проверки полиса ОСАГО

Самый простой способ проверки подлинности полиса ОСАГО проводится по номеру бланка. Он состоит из 10 цифр. Серия – 3-х- знаковая: ХХХ, ЕЕЕ, МММ и ВВВ. В настоящее время выдаются полисы только серий ЕЕЕ и ХХХ. Проверку можно провести на сайте https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm.

Для проверки надо зайти на сайт. На экране отразится специальная форма. В нее заносится серия и номер бланка. Обязательно используется код безопасности, подтверждающий, что запрос делает не робот. После нажатия кнопки «Поиск» в течение нескольких секунд производится обработка информации.
Выдаются следующие сведения:
1. Наименование страховщика и дата выдачи полиса.
2. Местонахождение документа (статус). Возможны такие варианты: у автомобилиста, в страховой компании, еще находится у изготовителя или признан недействительным (утерян, аннулирован).
3. Срок действия документа.
Анализу следует подвергнуть статус полиса. Однозначно вызывают подозрение статусы: «Потерял силу», «Утерян» и «Напечатан производителем». В последнем случае, бланк еще не передан в страховую компанию (СК), а значит не мог быть выдан. Информация «Находится у страхователя» требует проверки. Возможно, что СК не успела ввести данные в единую систему, на что отводится определенный срок (надо сверить с датой выдачи документа).
Наиболее благоприятная информация «Находится у страховщика». Однако важно помнить, что проверка по номеру и серии не дает полной гарантии подлинности полиса. Мошенники могли воспользоваться данными реально существующего документа. Желательно провести дополнительную проверку и другими способами.

Видео о проверке полиса ОСАГО на сайте РСА:

Еще больше сведений


Более полную информацию о деталях страхования можно получить по серии и номеру полиса. Для этого можно использовать онлайн-сервисом по ссылке: http://osagoonline.info/baza/. В качестве исходной информации вводятся данные договора страхования ОСАГО, дата запроса и проверочный код безопасности. При осуществлении такого запроса, помимо вышеуказанного статуса полиса и информации о страховщике, выдаются сведения о транспортном средстве: номер кузова, VIN-код, госномер. Они позволяют проверить, действительно ли полис выдан на конкретный автомобиль, сравнивая номера.

По данным о транспортном средстве



Проверить подлинность полиса ОСАГО можно по государственному номеру, VIN-коду, номерам кузова и шасси автомобиля. В получении нужной информации поможет сервис http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm. Форма запроса отображается на экране. В соответствующие поля вводятся такие данные: VIN-код, регистрационный государственный знак (госномер), номера кузова и шасси. После заполнения капчи, оправляется запрос. Выдается следующая информация: данные о СК и полисе ОСАГО, статус документа, сведения о владельце.

Проведение проверки по данным о ТС дает возможность установить такие важные обстоятельства:
● Действительно ли застрахован конкретный автомобиль, и действует ли полис ОСАГО в текущий момент.
● Не существует ли сразу нескольких полисов на один автомобиль, что может указывать на сомнительное его прошлое.
● По VIN-коду можно проверить прохождение техобслуживания, в т.ч. районы его проведения.
● Количество прежних владельцев.

Проверка полиса данным способом особенно важна при покупке автомобиля, т.к. позволяет получить наиболее полную информацию.

При визуальном осмотре



В случае, когда нет возможности воспользоваться компьютером, проверку подлинности полиса осуществляют путем визуального осмотра. Надо обратить особое внимание на следующие нюансы:
  1. Формат. Бланк полиса имеет превышение формата А4 на 10-20 мм.
  2. Фактура. Полис изготавливается из бумаги, аналогичной бумаге денежных купюр. В структуру входят полимерные волокна, обеспечивающие свечение при воздействии ультрафиолетовыми лучами. В волокна вплетена металлизированная нить, образующая полосу шириной порядка 20 мм. В подделках она чаще всего не вплетена, а приклеена, что ощущается на ощупь.
  3. Цветовые вкрапления. На лицевой стороне выполнена зеленоватая микросетка, а бумага содержит вкрапления (ворсинки) красного цвета.
  4. Знаки. Водяной знак в виде логотипа РСА выполнен на весь лист. Кроме того, присутствует логотип Госзнака с указанием изготовителя, номера партии и даты изготовления.
  5. Номер. Он нанесен особым способом углубленной печати, что обеспечивает рельефность. Она заметна визуально и ощущается пальцем.
  6. Сумма в бланке должна соответствовать сумме для уплаты страховки.
  7. Печать СК должна быть четкой. Реквизиты должны легко считываться невооруженным взглядом.

На документе не допускаются исправления, опечатки, зачеркивания, подтирки и иные дефекты. Краска не должна стираться или размазываться пальцем.

Помощь страховой компании



Информацию о выданном полисе ОСАГО можно получить у СК, выдавшей документ. Проверку можно провести онлайн, воспользовавшись официальным сайтом страховщика. Для этого надо войти в него, пройти проверку безопасности и перейти в раздел документов строгой отчетности. Вводится серия и номер полиса, а также цифры защиты от запросов робота, выданные на экране. После нажатия кнопки «Проверить» выдается статус запрашиваемого документа. По нему можно судить о достоверности полиса. Такой способ проверки считается достаточно достоверным, но подобные сайты открывают обычно только крупные СК. У небольших страховщиков такой сервис не предусмотрен.
Если нет возможности проверки онлайн, то можно использовать проверенные оффлайн методы. Самый простой способ – личное посещение страховщика. Когда основания запроса признаются убедительными, СК выдаст информацию о владельце полиса и дате его выдачи. Получить нужные сведения можно и по телефону СК. Оператор горячей линии может сообщить о том, действительно ли выдан документ, кому и когда, используя базу данных компании. Этот способ особо необходим, когда выдается статус «Находится у страховщика». Если СК просто не успела направить сообщение в единую базу данных РСА, то оператор сообщит об этом, подтвердив достоверность документа.

Смотрите видео о последствиях покупки поддельного страхового полиса ОСАГО:

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Добавил: Роман Сегодня, 11:56

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