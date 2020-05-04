Эльмар Бабаев о способах защиты зубов в период самоизоляции





Но, к сожалению, сейчас, в период самоизоляции, нет возможности посещать стоматологические клиники и пользоваться всеми услугами и процедурами, которые предлагают там компетентные специалисты, чтобы сделать ваши зубки такими, как вы хотите.Поэтому, находясь дома, мы будем самостоятельно заботиться о красоте и здоровье своих зубов, благо у практичных и заботящихся о себе и о своих близких людей всегда найдется все необходимое для этого. Первое, на что стоит обратить внимание, это продукты, которые мы употребляем каждый день.Ведь какие-то из них вредны для зубов, а некоторые могут вполне успешно их укреплять и приносить при этом большую пользу организму. Развитие болезнетворных бактерий вызовут продукты с большим содержанием сахара и углеводов – это всевозможные сладости. Микроорганизмы превратят сахар в кислоту, которая и разрушает эмаль. В трещинки, которые появляются, попадают микробы, и в результате пазвиваются кариес, пульпит.В список вредных продуктов также можно внести и кофеиносодержащие напитки – они мешают кальцию усваиваться. При их регулярном употреблении ваша зубная эмаль становится желтой, появляется темный, некрасивый налет.Из-за чрезмерного содержания сахара вредны и газированные напитки. Нежелательны продукты, которые содержат крахмал – это макароны, чипсы, белый хлеб, сопутствующие возникновению налета и размножению бактерий.Рекомендуемыми продуктами мы смело можем считать те, которые помогают нам убирать зубной налет. К ним мы можем отнести свежие овощи и фрукты, например, яблоки и морковь. Обязательным является употребление в пищу продуктов, богатых минеральными веществами, таких как творог, грецкие орехи, изюм.Очень полезна морская рыба, содержащая кальций, а еще гречка и зелень – это фтор, мясо – витамин В12, квашеная капуста и цитрусы – витамин C, помогающий предупредить кровоточивость десен. Также очень полезны длительные перерывы между приемами пищи, ведь зубной эмали необходимо около 4 часов на восстановление.Очень важным и значимым фактом проявления заботы о своих зубах будет то, что вы проявите особое внимание к гигиене полости рта. Это, в первую очередь, верный взгляд на выбор зубной пасты. Вместе с тем, всем известно, что обязательно чистить зубы два раза в день выметающими движениями.Весной необходимо пользоваться пастой, которая укрепляет и успокаивает наши десны, а также успешно борется с бактериями, с которыми нашему организму в это время года самостоятельно трудно справляться.Очень важно уделять большое внимание составу зубной пасты. Тому, у кого есть проблемы с деснами, советуем выбирать пасту с корой дуба. Существуют и пасты с хлоргексидином, профессиональные, которые назначаются стоматологом. Также обратите внимание на укрепляющие зубные пасты с фтором и кальцием.Когда у нас нет возможности посетить стоматолога, необходимо использование индикаторов зубного налета (бывают в виде таблеток или жидкости). Они нам подскажут, где именно мы уделяем мало внимания при чистке зубов, а также на каком участке происходит наибольшее скопление зубного налета.Для поддержания здоровья полости рта стоматологи рекомендуют использование зубных нитей и ирригаторов. Зубная нить удаляет остатки пищи, зубной налет и бактерии в труднодоступных местах между зубами и деснами, где не может достать зубная щетка. Ирригатор направляет на десны тонкую струю воды под напором, что тоже является отличной процедурой ухода за полостью рта.Одним из самых эффективных видов профилактики полости рта и различных стоматологических заболеваний являются полоскания. Они помогут очистить полость от различных бактерий и продуктов их жизнедеятельности. А также смогут уничтожить часть микроорганизмов, снизить активность ферментов и защитить зубную эмаль от проникновения бактерий.Дубильные вещества коры дуба защитят поверхность слизистой оболочки полости рта и при этом окажут губительное действие на микроорганизмы. Экстракт обладает противовоспалительным действием и способен останавливать микрокровотечения.Цветки ромашки полезны тем, что имеют в составе эфирное масло и флавоноиды, обладающие антибактериальным и противовоспалительным воздействием. Листья шалфея содержат эфирное масло с сильным антисептическим, бактерицидным и противовирусным действием.Будут полезны полоскания отварами травы арники, тимьяна обыкновенного, листьев мяты перечной для здоровья ваших зубов.Заботьтесь о ваших зубах, поддерживайте их, и тогда даже в режиме самоизоляции они отблагодарят вас красотой и здоровьем.