Портал «Мос.ру» поможет получить москвичам полезную информацию о ситуации с коронавирусом COVID-19
2 апреля Владимир Путин обратился к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом COVID-19. Президент рассказал о мерах, принимаемых государством для стабилизации ситуации, а также сообщил о необходимости продления нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства уточнил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки период может быть сокращен.
«Мною принято решение – продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», - сказал Президент.
Также известно, что глава государства поручил Правительству совместно с телекомпаниями обеспечить россиянам бесплатный доступ к Рунету, в особенности это касается доступа к интернет-ресурсам для получения государственных услуг. В этой связи особую актуальность приобретает портал «Мос.ру».
Если вы проживаете в Москве и еще не зарегистрировались на портале, то сейчас самое время. Процесс отнимет у вас не более 2-3 минут. Нужно просто заполнить небольшую анкету, оставив свои ФИО и номер контактного телефона.
Портал аккумулирует всю информацию, касающуюся Москвы, в том числе здесь вы можете получить самые свежие, а главное достоверные данные о развитии ситуации с COVID-19.
На сайте представлены актуальные новости о районах и округах, где вы проживаете, об изменениях, происходящих в столице.
На «Мос.ру» доступна подробная структура правительства, что является отличным подспорьем в это непростое время – вы узнаете за что отвечает тот или иной департамент, кто его возглавляет, а также получите контакты для связи.
Портал предоставляет более 330 услуг и сервисов, доступных в электронном виде. На сайте приведена актуальная информация об изменении режима работы государственных учреждений в связи с особым распоряжением. Если в апреле у вас запланирована регистрация брака, прежде чем спешить в ЗАГС, сначала зайдите на Mos.ru.
С помощью сайта пользователи могут уладить вопросы бытового характера, не выходя из дома. Записаться на прием к медицинскому специалисту, получить доступ к электронному дневнику ребенка, оплатить ЖКУ, налоги и многое другое.
Фактически, каждый пользователь портала получает доступ к персональному центру государственных услуг без необходимости идти в соответствующие инстанции, рискуя своим здоровьем и здоровьем родных и близких.
К каждому москвичу применяется индивидуальный подход, в том числе работает онлайн-поддержка.
Москвичам не нужно посещать госучреждения, чтобы оформить ту или иную справку или решить актуальный вопрос – все можно сделать дистанционно через любой смартфон, планшет или компьютер. Главное, чтобы был доступ к интернету.
На «Мос.ру» размещена информация о транспортной доступности города, в том числе парковках, что очень актуально в нынешней ситуации с COVID-19. Если по каким-то причинам вы вынуждены покинуть дом, портал поможет выстроить кратчайший маршрут.
Пользователи смогут ознакомиться с информацией о возможностях досуга в условиях самоизоляции, в зависимости от личных предпочтений – спорт, культура, саморазвитие. На портале размещена анонсы грядущих мероприятий города, которые пройдут в режиме онлайн.
Помните, что в это непростое время, лучше побыть дома. Чем более добросовестно и ответственно вы подойдете к соблюдению режима самоизоляции, тем быстрее удастся остановить распространение новой коронавирусной инфекции. А значит снова вернуться к привычной жизни.
«Мною принято решение – продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», - сказал Президент.
Также известно, что глава государства поручил Правительству совместно с телекомпаниями обеспечить россиянам бесплатный доступ к Рунету, в особенности это касается доступа к интернет-ресурсам для получения государственных услуг. В этой связи особую актуальность приобретает портал «Мос.ру».
Если вы проживаете в Москве и еще не зарегистрировались на портале, то сейчас самое время. Процесс отнимет у вас не более 2-3 минут. Нужно просто заполнить небольшую анкету, оставив свои ФИО и номер контактного телефона.
Портал аккумулирует всю информацию, касающуюся Москвы, в том числе здесь вы можете получить самые свежие, а главное достоверные данные о развитии ситуации с COVID-19.
На сайте представлены актуальные новости о районах и округах, где вы проживаете, об изменениях, происходящих в столице.
На «Мос.ру» доступна подробная структура правительства, что является отличным подспорьем в это непростое время – вы узнаете за что отвечает тот или иной департамент, кто его возглавляет, а также получите контакты для связи.
Портал предоставляет более 330 услуг и сервисов, доступных в электронном виде. На сайте приведена актуальная информация об изменении режима работы государственных учреждений в связи с особым распоряжением. Если в апреле у вас запланирована регистрация брака, прежде чем спешить в ЗАГС, сначала зайдите на Mos.ru.
С помощью сайта пользователи могут уладить вопросы бытового характера, не выходя из дома. Записаться на прием к медицинскому специалисту, получить доступ к электронному дневнику ребенка, оплатить ЖКУ, налоги и многое другое.
Фактически, каждый пользователь портала получает доступ к персональному центру государственных услуг без необходимости идти в соответствующие инстанции, рискуя своим здоровьем и здоровьем родных и близких.
К каждому москвичу применяется индивидуальный подход, в том числе работает онлайн-поддержка.
Москвичам не нужно посещать госучреждения, чтобы оформить ту или иную справку или решить актуальный вопрос – все можно сделать дистанционно через любой смартфон, планшет или компьютер. Главное, чтобы был доступ к интернету.
На «Мос.ру» размещена информация о транспортной доступности города, в том числе парковках, что очень актуально в нынешней ситуации с COVID-19. Если по каким-то причинам вы вынуждены покинуть дом, портал поможет выстроить кратчайший маршрут.
Пользователи смогут ознакомиться с информацией о возможностях досуга в условиях самоизоляции, в зависимости от личных предпочтений – спорт, культура, саморазвитие. На портале размещена анонсы грядущих мероприятий города, которые пройдут в режиме онлайн.
Помните, что в это непростое время, лучше побыть дома. Чем более добросовестно и ответственно вы подойдете к соблюдению режима самоизоляции, тем быстрее удастся остановить распространение новой коронавирусной инфекции. А значит снова вернуться к привычной жизни.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:39