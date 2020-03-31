Алексей Фалевич: есть ли возможность избавиться от жира в нижней части живота





Жир с живота не всегда уходит медленнее, скорость похудения в этой зоне обусловлена генетикой. У большей части людей жир с нижней части живота при потере веса уходит в последнюю очередь. Это обусловлено особенностями эволюции и спецификой анатомии и физиологии человека.Проблема здесь даже не в зоне живота.Механизм прост: лишние калории, которые организм не в силах переработать, станут жиром и пойдут в депо. А то, с какой скоростью и в какие именно депо пойдёт этот жир, вещь сугубо индивидуальная.В этом случае дело обстоит очень просто.Человек будет худеть, если расходует калорий больше, чем потребляет. Причем дефицит должен быть небольшим, потреблять нужно на 10%-20% меньше, чем тратить. Больше сокращать потребление калорий не стоит, иначе есть риск в большей степени «сжечь» мышцы. Последние исследования показывают, что ключевой фактор (если речь исключительно о похудении, а не о здоровье) – это общая калорийность, сочетание Б/Ж/У тоже важно, но отходит на второй план.Нет упражнений, которые однозначно позволят убрать жир с низа живота. Невозможно получить значимое локально жиросжигание. Жир не горит сразу в том месте, которое мы тренируем. При правильно созданных условиях жир выходит из депо, затем попадает в кровь и только потом в мышцу. Местоположение депо и мышцы не играют роли. Никакие попытки справиться с «пузиком» посредством качания пресса не дадут волшебного эффекта «кубиков». Кубики есть у всех, но они под жиром.Справиться с выпирающим животом можно, укрепляя поперечную мышцу живота, но кубики это не обнажит. Я имею в виду то, что пресс однозначно будет укрепляться, но сжигания жира не произойдет.Для красивых кубиков нужен низкий процент жира и высокий процент мышечной массы.Это связано с тем, что тело с высоким процентом мышечной массы будет тратить больше энергии даже в состоянии покоя. И здесь лучшим средством являются силовые тренировки.Они нужны для того, чтобы объяснить организму, зачем ему мышцы.Силовые тренировки помогают удержать мышечную массу при дефиците калорий.Многие в погоне за снижением веса допускают ошибки, к самым распространенным можно отнести создание слишком большого дефицита, итогом чего станет «слив» мышечной массы. Если успех процесса измеряется только килограммами, то в «минус» идет вода и гликоген. Идет падение веса, но не за счет распада жировой ткани. Такие люди, после того как слезут с жесткой диеты, однозначно вернут потерянное, причем сделают это «с прибавкой».Второй распространённой ошибкой является злоупотребление упражнениями на пресс, что может привести к болям в пояснице. А при неправильном исполнении с включением сгибателей бедра, и так укороченных из-за сидячего образа жизни, к пережатию бедренного нерва.Так что нужно понимать, что нельзя изолировано работать только над низом живота!В работе над собственным телом важен системный подход, как в организации питания, так и распределении нагрузки!