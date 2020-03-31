Алексей Фалевич: есть ли возможность избавиться от жира в нижней части живота
Почему жир с живота уходит медленнее других частей тела?
Жир с живота не всегда уходит медленнее, скорость похудения в этой зоне обусловлена генетикой. У большей части людей жир с нижней части живота при потере веса уходит в последнюю очередь. Это обусловлено особенностями эволюции и спецификой анатомии и физиологии человека.
Какие ошибки приводят к накоплению жира на животе?
Проблема здесь даже не в зоне живота.
Механизм прост: лишние калории, которые организм не в силах переработать, станут жиром и пойдут в депо. А то, с какой скоростью и в какие именно депо пойдёт этот жир, вещь сугубо индивидуальная.
Как с помощью питания можно убрать жир с живота?
В этом случае дело обстоит очень просто.
Человек будет худеть, если расходует калорий больше, чем потребляет. Причем дефицит должен быть небольшим, потреблять нужно на 10%-20% меньше, чем тратить. Больше сокращать потребление калорий не стоит, иначе есть риск в большей степени «сжечь» мышцы. Последние исследования показывают, что ключевой фактор (если речь исключительно о похудении, а не о здоровье) – это общая калорийность, сочетание Б/Ж/У тоже важно, но отходит на второй план.
Какие упражнения помогут убрать жир с низа живота?
Нет упражнений, которые однозначно позволят убрать жир с низа живота. Невозможно получить значимое локально жиросжигание. Жир не горит сразу в том месте, которое мы тренируем. При правильно созданных условиях жир выходит из депо, затем попадает в кровь и только потом в мышцу. Местоположение депо и мышцы не играют роли. Никакие попытки справиться с «пузиком» посредством качания пресса не дадут волшебного эффекта «кубиков». Кубики есть у всех, но они под жиром.
Справиться с выпирающим животом можно, укрепляя поперечную мышцу живота, но кубики это не обнажит. Я имею в виду то, что пресс однозначно будет укрепляться, но сжигания жира не произойдет.
Для красивых кубиков нужен низкий процент жира и высокий процент мышечной массы.
Это связано с тем, что тело с высоким процентом мышечной массы будет тратить больше энергии даже в состоянии покоя. И здесь лучшим средством являются силовые тренировки.
Они нужны для того, чтобы объяснить организму, зачем ему мышцы.
Силовые тренировки помогают удержать мышечную массу при дефиците калорий.
Многие в погоне за снижением веса допускают ошибки, к самым распространенным можно отнести создание слишком большого дефицита, итогом чего станет «слив» мышечной массы. Если успех процесса измеряется только килограммами, то в «минус» идет вода и гликоген. Идет падение веса, но не за счет распада жировой ткани. Такие люди, после того как слезут с жесткой диеты, однозначно вернут потерянное, причем сделают это «с прибавкой».
Второй распространённой ошибкой является злоупотребление упражнениями на пресс, что может привести к болям в пояснице. А при неправильном исполнении с включением сгибателей бедра, и так укороченных из-за сидячего образа жизни, к пережатию бедренного нерва.
Так что нужно понимать, что нельзя изолировано работать только над низом живота!
В работе над собственным телом важен системный подход, как в организации питания, так и распределении нагрузки!
Фалевич Алексей, персональный фитнес-тренер категории VIP
Жир с живота не всегда уходит медленнее, скорость похудения в этой зоне обусловлена генетикой. У большей части людей жир с нижней части живота при потере веса уходит в последнюю очередь. Это обусловлено особенностями эволюции и спецификой анатомии и физиологии человека.
Какие ошибки приводят к накоплению жира на животе?
Проблема здесь даже не в зоне живота.
Механизм прост: лишние калории, которые организм не в силах переработать, станут жиром и пойдут в депо. А то, с какой скоростью и в какие именно депо пойдёт этот жир, вещь сугубо индивидуальная.
Как с помощью питания можно убрать жир с живота?
В этом случае дело обстоит очень просто.
Человек будет худеть, если расходует калорий больше, чем потребляет. Причем дефицит должен быть небольшим, потреблять нужно на 10%-20% меньше, чем тратить. Больше сокращать потребление калорий не стоит, иначе есть риск в большей степени «сжечь» мышцы. Последние исследования показывают, что ключевой фактор (если речь исключительно о похудении, а не о здоровье) – это общая калорийность, сочетание Б/Ж/У тоже важно, но отходит на второй план.
Какие упражнения помогут убрать жир с низа живота?
Нет упражнений, которые однозначно позволят убрать жир с низа живота. Невозможно получить значимое локально жиросжигание. Жир не горит сразу в том месте, которое мы тренируем. При правильно созданных условиях жир выходит из депо, затем попадает в кровь и только потом в мышцу. Местоположение депо и мышцы не играют роли. Никакие попытки справиться с «пузиком» посредством качания пресса не дадут волшебного эффекта «кубиков». Кубики есть у всех, но они под жиром.
Справиться с выпирающим животом можно, укрепляя поперечную мышцу живота, но кубики это не обнажит. Я имею в виду то, что пресс однозначно будет укрепляться, но сжигания жира не произойдет.
Для красивых кубиков нужен низкий процент жира и высокий процент мышечной массы.
Это связано с тем, что тело с высоким процентом мышечной массы будет тратить больше энергии даже в состоянии покоя. И здесь лучшим средством являются силовые тренировки.
Они нужны для того, чтобы объяснить организму, зачем ему мышцы.
Силовые тренировки помогают удержать мышечную массу при дефиците калорий.
Многие в погоне за снижением веса допускают ошибки, к самым распространенным можно отнести создание слишком большого дефицита, итогом чего станет «слив» мышечной массы. Если успех процесса измеряется только килограммами, то в «минус» идет вода и гликоген. Идет падение веса, но не за счет распада жировой ткани. Такие люди, после того как слезут с жесткой диеты, однозначно вернут потерянное, причем сделают это «с прибавкой».
Второй распространённой ошибкой является злоупотребление упражнениями на пресс, что может привести к болям в пояснице. А при неправильном исполнении с включением сгибателей бедра, и так укороченных из-за сидячего образа жизни, к пережатию бедренного нерва.
Так что нужно понимать, что нельзя изолировано работать только над низом живота!
В работе над собственным телом важен системный подход, как в организации питания, так и распределении нагрузки!
Фалевич Алексей, персональный фитнес-тренер категории VIP
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:30