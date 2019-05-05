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Бубонная чума в Монголии: два человека скончались

В Монголии два человека погибли от бубонной чумы. Объявлен карантин.

Бубонная чума в Монголии: два человека скончались


Баян Улэгэйский аймак находится на границе с Россией и некоторые российские туристы до 5 мая не смогут выехать из страны. Медики обследовали и других пассажиров, находящихся на борту самолета одновременно с заболевшими.

Супружеская пара неудачно пообедала: мужчина умер сразу, его жена скончалась в больнице через три дня - врачи обнаружили в их еде вирус бубонной чумы. В это время года в стране запрещена охота на животных из-за регулярных вспышек лёгкой формы заболевания.
Оно передаётся только через кровь. Причиной данного недуга считаются паразиты, кусающие мелких грызунов – таких как крысы или сурки. Болезнь проявляется в виде увеличения лимфатических узлов и может убить за сутки.

Несколько сотен лет назад эпидемия уничтожала целые города в странах Европы, Азии и Африки.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 13:23

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