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Накануне зимних праздников в России появился праздничный сорт пива

В декабре в России появился рождественский сорт пива - Tuborg Christmas Brew. Традиция появления праздничных сортов пива пришла к нам из Европы, и теперь в преддверии Нового года и российские любители этого пенного напитка могут попробовать его специальный зимний сорт.

Tuborg Christmas Brew – это полутемный лагер с уникальной рецептурой, насыщенным вкусом и ароматом карамели, сваренный из ячменного, жженого и карамельного солода. Рождественский сорт будет в наличии в магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Верный», «Лента» и других торговых сетях до Нового года и в течение нескольких недель после него.
Накануне зимних праздников в России появился праздничный сорт пива

Tuborg Christmas Brew – напиток с историей и традицией, которая сохранилась и по сей день. Рождественский лагер с оригинальной рецептурой пришел в Россию из Дании. Он был создан на пивоварне Carlsberg 37 лет назад, в 1981 году, и успел стать международной традицией, напитком, неизменно сопровождающим любимые зимние праздники.

Пивовары искренне гордятся этим сортом, потому что его крайне тепло приняли в Дании. Настолько, что возник настоящий праздник, посвященный данному сорту, – J-Day или Julebryg-Day, который отмечают с 1990 года. В этот день в Дании воцаряется удивительная атмосфера. Он знаменует торжественное начало варки рождественского лагера Tuborg Christmas Brew.

Пивовары начинают готовиться к J-Day с раннего утра: украшают конные экипажи и грузовики гирляндами, наряжаются в синие костюмы Санта-Клаусов, приклеивают бороды, надевают кроличьи ушки.

Праздник J-Day настолько популярен в Дании, что его даже добавили в датский словарь. А с недавних пор такая же традиция появилась в Исландии, Гренландии и даже Швейцарии.
***
Tuborg – это международный бренд родом из Дании, на сегодняшний день представленный в более чем 70 странах мира. На российском рынке Tuborg является одним из лидеров сегмента премиального лицензионного пива.
Tuborg Christmas Brew – оригинальное полутемное пиво, производящееся по лицензии Carlsberg Group. Экстрактивность начального сусла – 13%, алкоголь – 5,6%. Это известный в Дании рождественский сорт пива с оригинальной рецептурой.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 14:17

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