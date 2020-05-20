Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с «мертвой лошадью»





Новое интервью «Forbes Карантин» с Анатолием Чубайсом представило взгляд политика на недавний обвал цен на рынке нефтепродуктов. Эксперт считает, что РФ следует уменьшить зависимость от «нефтяной иглы», которая подвергает экономику стратегическому риску. «Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», - добавил глава «Роснано». Если РФ не найдет альтернативного способа поддержки собственного бюджета, то страна зайдет в тупик.Согласно оптимистичным прогнозам Чубайса, стоимость нефти до конца года не будет превышать 40 долларов за баррель. Что касается марки Urals, то цена отсечения установлена на уровне 42,4 долларов. В то же время чиновник отметил, что подобная тенденция не должна закончиться закрытием Западно-Сибирского месторождения. Властям стоит задуматься о наращивании несырьевого экспорта. По оценкам специалистов, на это может понадобиться около 10-15 лет.