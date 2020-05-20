Александр Задойнов с супругой Ксенией хотят победить в конкурсе «Свадьба на миллион»





Несколько месяцев назад стало известно, что Александр Задойнов впервые официально женился. Его супругой стала девушка по имени Ксения. Недавно молодой человек вернулся в «Дом-2» вместе с возлюбленной. Многие зрители проекта не могли понять, почему пара спустя несколько недель после свадьбы пришла на реалити-шоу. Сейчас стало известно, что Александр Задойнов и его супруга Ксения хотят стать победителями в конкурсе «Свадьба на миллион».Участники «Дом-2» рассказали, что их торжество прошло весьма скромно, а им хочется пышной свадьбы. Сейчас пара надеется на поддержку пользователей Сети. Преданные поклонники уже пообещали болеть за них. Также молодые люди заявили, что хотят завести общего ребенка, но пока у них не получается это сделать. Александр Задойнов и его жена Ксения считают, что проект поможет им в этом вопросе.