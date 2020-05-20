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Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Около 60 млн человек в мире станут нищими из-за коронавируса"

По мнению руководителя Всемирного банка Дэвида Малпасса, не менее 60 миллионов человек окажутся в состоянии крайней бедности в связи со вспышкой коронавируса нового типа. В целом, в нынешнем году мировая экономика переживет «глубокую рецессию».
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Около 60 млн человек в мире станут нищими из-за коронавируса"

Стоит отметить, что во Всемирном банке состояние «крайней бедности» считается, когда человек за день зарабатывает менее 2 долларов. Малпасс считает: для дальнейшего роста экономика человечество должно быстрее реагировать на подобные ситуации и обратить большее внимание на область здравоохранение.

Что касается бедных слоев населения и частного сектора, то эксперт рекомендует властям всех стран безоговорочно поддерживать их. Всемирный банк в течение следующих полутора лет планирует выделить свыше 155 миллиардов долларов в качестве субсидий и другой экономической помощи самым пострадавшим государствам.

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Экономика / Важно
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:05

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