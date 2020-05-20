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"Поставила ультиматум": Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с новыми подругами

Страсти в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта, порядка 4,5 лет назад начавших бракоразводный процесс, не утихают. Недавно, как передают западные таблоиды, актриса поставила экс-супругу ультиматум: если артист не прекратит знакомить детей со своими новыми подругами, она запретит ему общаться с сыновьями и дочерьми.
"Поставила ультиматум": Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с новыми подругами

Поводом для принятия многодетной матерью такого решения, по сообщению ссылающегося на инсайдеров издания Mirror, послужило то, что Питт без ее ведома представил свою старшую дочь Шайло новой избраннице Алие Шокат. 31-летняя звезда «Замедленного развития» регулярно приезжает к актеру в Лос-Фелис, где он уединился на время самоизоляции. Наследнице Питта, как утверждает источник, понравилось общение с новой подругой отца, однако это рассердило звезду.

Джоли позвонила экс-супругу и поставила условие. Знаменитость попросила бывшего возлюбленного избавить их детей от «чести» знакомиться с его женщинами, поскольку она не планирует заводить с ними дружбу. По словам инсайдера, ультиматум касается и Дженнифер Энистон, с которой актер развелся около 15 лет назад, но поддерживает хорошие отношения.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:18

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