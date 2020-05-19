Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч
Южнокорейский технологический гигант Samsung несколько дней назад презентовал новый смартфон Galaxy A21s, относящийся к бюджетному сегменту. Отличительной особенностью гаджета является ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч, что редко можно встретить в недорогих устройствах.
Презентованная Samsung новинка в ближайшие недели станет доступной для покупки российским поклонникам бренда. Уже сейчас информацию о Galaxy A21s можно найти на страницах ряда онлайн-магазинов, где есть возможность оформить предзаказ. В России появятся две из трёх вариаций модели. Речь идёт об устройстве с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также о версии с показателями 4/64 ГБ соответственно. Заявленный ценник первой составляет 15,99 тыс. рублей, второй – 16,99 тыс. Информация о том, появится ли на российском рынке Samsung Galaxy A21s с 6/64 ГБ оперативной и встроенной памяти, пока отсутствует.
Новинка от Samsung оснащена дисплеем диагональю 6,5˝, многомодульной основной камерой, ёмкой аккумуляторной батареей на 5000 мАч. Для покупки будут доступны модели с четырьмя цветами корпуса – чёрным, белым, красным и голубым.
Презентованная Samsung новинка в ближайшие недели станет доступной для покупки российским поклонникам бренда. Уже сейчас информацию о Galaxy A21s можно найти на страницах ряда онлайн-магазинов, где есть возможность оформить предзаказ. В России появятся две из трёх вариаций модели. Речь идёт об устройстве с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также о версии с показателями 4/64 ГБ соответственно. Заявленный ценник первой составляет 15,99 тыс. рублей, второй – 16,99 тыс. Информация о том, появится ли на российском рынке Samsung Galaxy A21s с 6/64 ГБ оперативной и встроенной памяти, пока отсутствует.
Новинка от Samsung оснащена дисплеем диагональю 6,5˝, многомодульной основной камерой, ёмкой аккумуляторной батареей на 5000 мАч. Для покупки будут доступны модели с четырьмя цветами корпуса – чёрным, белым, красным и голубым.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:33