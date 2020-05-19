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Александр Гудков о походе в сауну с Игорем Николаевым: «До сих пор стыдно»

Хотя Александр Гудков сотрудничал со многими звездами, работа с Игорем Николаевым до сих вызывает у юмориста чувство стыда. Речь идет о походе артистов в сауну с сомнительной репутацией.

В 2018 году Юрий Дудь, Александр Гудков, Игорь Николаев и Иван Ургант сняли пародию на музыкальный клип Элджея и Feduk «Розовое вино». Лишь теперь креативный директор «Comedy Woman» раскрыл необычные подробности съемок. Работа над роликом оказалось запоминающейся: Гудкову пришлось арендовать сауну, которую артист прозвал «самым ужасным заведением Москвы». «Мне до сих пор стыдно, что мы привели туда народного артиста», - признается комик.

Дело в том, что гримерная композитора расположилась в номере, где происходили встречи с проститутками. Неловкости возникли также во время надевания белых линз. Гудков более 40 минут пытался помочь в этом коллеге по шоу-бизнесу. «Ему было так больно, что он даже всплакнул в конце», - добавил юморист. Все же, ситуацию удалось смягчить с помощью застолья, поскольку Николаев вынудил приятелей «пропустить по рюмке» после всех переживаний.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:46

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