Александр Гудков о походе в сауну с Игорем Николаевым: «До сих пор стыдно»





В 2018 году Юрий Дудь, Александр Гудков, Игорь Николаев и Иван Ургант сняли пародию на музыкальный клип Элджея и Feduk «Розовое вино». Лишь теперь креативный директор «Comedy Woman» раскрыл необычные подробности съемок. Работа над роликом оказалось запоминающейся: Гудкову пришлось арендовать сауну, которую артист прозвал «самым ужасным заведением Москвы». «Мне до сих пор стыдно, что мы привели туда народного артиста», - признается комик.Дело в том, что гримерная композитора расположилась в номере, где происходили встречи с проститутками. Неловкости возникли также во время надевания белых линз. Гудков более 40 минут пытался помочь в этом коллеге по шоу-бизнесу. «Ему было так больно, что он даже всплакнул в конце», - добавил юморист. Все же, ситуацию удалось смягчить с помощью застолья, поскольку Николаев вынудил приятелей «пропустить по рюмке» после всех переживаний.