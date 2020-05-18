Россия планирует начать поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8 в Киргизию





Согласно информации, предоставленной Центром анализа стратегий и технологий, Вооруженные силы Киргизии в скором времени пополнятся двумя российскими дивизионами ЗРК "Бук-М1" и вертолетами Ми-8. Специалисты отмечают, что РФ таким образом намеревается занять доминирующие позиции в плане оборонной помощи Киргизии. В докладе ведомства также значится, что будущий доклад "Союзники" сосредоточит внимание на исследовании военно-технического потенциала этого государства.Источники сообщают, что с 2012 года Москва заключила несколько соглашений с Бишкеком о передаче военной техники на сумму в 200 млн долларов. Совсем недавно в распоряжение военнослужащих Киргизии также поступили два экземпляра Ан-26, четыре геликоптера Ми-24В, шесть Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два формирования обновленных ЗРК С-125 "Печора-2М", а также более 50 модернизированных БТР-70М. Подобная сделка обошлась дружественной стране в 126 млн долларов.