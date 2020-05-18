В России работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии





Предложение об индексации пенсий направлено на рассмотрение Госдумы. Повышенные выплаты положены лицам старше 65 лет. Пересмотр пособий для данной категории получателей отменен в 2016 году. В связи с пандемией большинство пожилых работников были отправлены в отпуска, сокращены или стали получать пониженные зарплаты, а значит, как и пострадавшие предприниматели, должны получить господдержку.Авторы инициативы считают, что в случае одобрения законопроекта, начать проведение индексации можно будет с 1 июня. Дата обсуждения вопроса пока не называется.