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Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft стала раскрывать секреты новой версии Windows 10. Выпуск очередного крупного обновления для ОС ожидается в сентябре-октябре.
Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Новые детали стали известны благодаря утечке данных, допущенной самими разработчиками Microsoft. Обновление 20H2, которое также известно по индексу 2009, будет не особо крупным. Американская компания намерена сконцентрировать усилия на «минимальном пакете функций», обеспечении оптимизации производительности и общего качества работы.

Намёки на содержание очередного обновления появились в сборке Windows с номером 19041.264. Она содержит указание на «Пакет включения». Набор системных эмодзи в осеннем обновлении операционной системы останется тем же, что и для майского выпуска. Новые особенности версии 2009 также введут в апдейт 2004, однако до момента официального релиза оставят в отключенном состоянии. Для активации всех возможностей потребуется установить приложение «Пакет включения», которое будет разослано осенью.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:48

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