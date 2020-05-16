Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический гриб





Доцент заметила на фотографии крошечные точки, которые оказались паразитическим грибом Troglomyces twitteri. Он относится к виду Laboulbeniales и выживает за счет организмов многоножек, насекомых и пауков. Ана София Реболейра вместе с Хенриком Энгоффом пошли в Музей естественной истории и также обнаружили там ранее неизвестный грибковый паразит. Биолог восхищена тем, что обмен опытом с коллегами через соцсети помог сделать это открытие. Особенно это актуально во время пандемии, когда ученые не могут работать в полях или в лабораториях.Грибы вида Laboulbeniales напоминают крошечные личинки и обитают у многоножек в репродуктивных органах. Они высасывают еду у хозяина, на котором живут. По словам ученых, многоножек атакуют приблизительно 30 видов грибов, большинство из которых стали известны науке только шесть лет назад.