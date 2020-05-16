Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический гриб
Ученые из Дании, которые работают при Университете Копенгагена, обнаружили с помощью микроблога Twitter новый паразитический гриб Troglomyces twitteri. Просматривая соцсеть, биолог Ана София Реболейра случайно увидела снимок многоножки, который опубликовал ее коллега Дерек Хеннен из США.
Доцент заметила на фотографии крошечные точки, которые оказались паразитическим грибом Troglomyces twitteri. Он относится к виду Laboulbeniales и выживает за счет организмов многоножек, насекомых и пауков. Ана София Реболейра вместе с Хенриком Энгоффом пошли в Музей естественной истории и также обнаружили там ранее неизвестный грибковый паразит. Биолог восхищена тем, что обмен опытом с коллегами через соцсети помог сделать это открытие. Особенно это актуально во время пандемии, когда ученые не могут работать в полях или в лабораториях.
Грибы вида Laboulbeniales напоминают крошечные личинки и обитают у многоножек в репродуктивных органах. Они высасывают еду у хозяина, на котором живут. По словам ученых, многоножек атакуют приблизительно 30 видов грибов, большинство из которых стали известны науке только шесть лет назад.
Доцент заметила на фотографии крошечные точки, которые оказались паразитическим грибом Troglomyces twitteri. Он относится к виду Laboulbeniales и выживает за счет организмов многоножек, насекомых и пауков. Ана София Реболейра вместе с Хенриком Энгоффом пошли в Музей естественной истории и также обнаружили там ранее неизвестный грибковый паразит. Биолог восхищена тем, что обмен опытом с коллегами через соцсети помог сделать это открытие. Особенно это актуально во время пандемии, когда ученые не могут работать в полях или в лабораториях.
Грибы вида Laboulbeniales напоминают крошечные личинки и обитают у многоножек в репродуктивных органах. Они высасывают еду у хозяина, на котором живут. По словам ученых, многоножек атакуют приблизительно 30 видов грибов, большинство из которых стали известны науке только шесть лет назад.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:41