Карен Шахназаров: «Штрафовать за пиратский контент нужно зрителей и распространителей»





Карен Шахназаров констатировал, что отечественная индустрия кино на фоне пандемии коронавируса несёт большие убытки, но кроме этого в России «процветает» пиратство, и оно не меньше первого фактора негативно влияет на доходы кинематографистов. Одним из вариантов «смягчения удара» режиссёр называет принятие нового закона, способного пресечь массовое распространение нелегального контента. Такой опыт есть в ряде мировых государств, к примеру, в США или Европе, и РФ тоже пора принимать более жёсткие меры.По словам Карена Шахназарова, на сегодняшний день существует немало ресурсов, на которых за небольшую плату можно смотреть качественное кино, однако многие люди пытаются и здесь сэкономить, пользуясь услугами нелегальных сайтов. Режиссёр предлагает поддержать киноиндустрию введением штрафных санкций как для пользующихся пиратским контентом, так и для дающих такую возможность. Эта практика не является инновацией и уже некоторое время существует в Германии.