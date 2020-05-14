«Так моя жизнь превратилась в нашу»: Ольга Гажиенко вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на «Дом-2»
Ольга Гажиенко на странице в Instagram вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на «Дом-2». Бывшая участница проекта отметила, что именно на реалити-шоу ее жизнь превратилась в общую с супругом.
Ольга Гажиенко опубликовала архивное видео, на котором она и Илья Гажиенко выясняют отношения на проекте «Дом-2». Девушка лежа на кровати говорит возлюбленному, что - это ее жизнь и она сама будет принимать решения. Но молодой человек заявляет, что сейчас они вместе и в их отношениях все общение. Потом Илья Гажиенко подходит к своей возлюбленной и целует ее, чтобы помириться и забыть все обиды.
В комментарии Ольга Гажиенко написала: «Коротко о начале наших отношений. Так моя жизнь превратилась в нашу». Подписчики поблагодарили бывшую участницу «Дом-2» за архивные кадры. Многие отметили, что тогда сильно переживали за пару и сейчас очень рады, что они до сих про вместе и воспитывают двоих сыновей Кирилла и Льва. За несколько десятков минут публикацию Ольги Гажиенко просмотрели более 84 000 раз.
Ольга Гажиенко опубликовала архивное видео, на котором она и Илья Гажиенко выясняют отношения на проекте «Дом-2». Девушка лежа на кровати говорит возлюбленному, что - это ее жизнь и она сама будет принимать решения. Но молодой человек заявляет, что сейчас они вместе и в их отношениях все общение. Потом Илья Гажиенко подходит к своей возлюбленной и целует ее, чтобы помириться и забыть все обиды.
В комментарии Ольга Гажиенко написала: «Коротко о начале наших отношений. Так моя жизнь превратилась в нашу». Подписчики поблагодарили бывшую участницу «Дом-2» за архивные кадры. Многие отметили, что тогда сильно переживали за пару и сейчас очень рады, что они до сих про вместе и воспитывают двоих сыновей Кирилла и Льва. За несколько десятков минут публикацию Ольги Гажиенко просмотрели более 84 000 раз.