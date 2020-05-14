АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

«Так моя жизнь превратилась в нашу»: Ольга Гажиенко вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на «Дом-2»

Ольга Гажиенко на странице в Instagram вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на «Дом-2». Бывшая участница проекта отметила, что именно на реалити-шоу ее жизнь превратилась в общую с супругом.
«Так моя жизнь превратилась в нашу»: Ольга Гажиенко вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на «Дом-2»

Ольга Гажиенко опубликовала архивное видео, на котором она и Илья Гажиенко выясняют отношения на проекте «Дом-2». Девушка лежа на кровати говорит возлюбленному, что - это ее жизнь и она сама будет принимать решения. Но молодой человек заявляет, что сейчас они вместе и в их отношениях все общение. Потом Илья Гажиенко подходит к своей возлюбленной и целует ее, чтобы помириться и забыть все обиды.

В комментарии Ольга Гажиенко написала: «Коротко о начале наших отношений. Так моя жизнь превратилась в нашу». Подписчики поблагодарили бывшую участницу «Дом-2» за архивные кадры. Многие отметили, что тогда сильно переживали за пару и сейчас очень рады, что они до сих про вместе и воспитывают двоих сыновей Кирилла и Льва. За несколько десятков минут публикацию Ольги Гажиенко просмотрели более 84 000 раз.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении…
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы…
Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах…
Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из…
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым»…
«Мы встретились в 14 лет»: Борис Токарев и Людмила Гладунко отметили золотую…
"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся…
Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не…
Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней…
В России начались продажи новой «ГАЗели…
«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем…
Нефролог Евгений Шилов назвал коронавирус особо опасным для людей с болезнями…
В Костромской области сожгли ювелирный…
Станислав Садальский️: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для…
В США предложили использовать ИИ для…
Путин назвал ситуацию для бюджета России…
Американские ученые рассказали о причинах низкорослости…
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного…
Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым…
В США восстановят самый длинный лимузин на…
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом…
«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в…
Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из…
На Украине раскрыли новый обман…
Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к…
Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой…
Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия…
Просмотреть все новости