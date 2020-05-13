АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой репетицией»

«Поющая ведущая» Ольга Бузова несколько месяцев назад перестала скрывать роман с новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Таролог Галина Янко говорит, что сейчас для певицы наступил «её период» и свадьба вскоре может состояться, а брак с футболистом Дмитрием Тарасовым для неё был «репетицией».
Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой репетицией»

Расставшись с Тарасовым Ольга Бузова много переживала и искала причину неудавшегося брака в себе. Возможно, именно из-за этого она не могла долгое время построить крепкие отношения и найти семейное счастья. Сейчас же никаких преград для этого не существует, говорит таролог. Поэтому в скором времени можно ожидать сообщений о свадьбе певицы и Манукяна. После «репетиции» с футболистом Бузова наконец будет счастливой, но в браке с блогером перед ней встанет выбор между семьёй и карьерой. Галина Янко говорит, что ведущая выберет первое, но впоследствии всё же снова будет блистать на сцене. Если же она поступит иначе, то в браке с Манукяном может повториться та же история, что и с футболистом.

Янко предрекает Ольге Бузовой в будущем рождение двух детей, но вот пол пока не озвучила. Певица с большой вероятность отлично справится с ролью матери, хотя и будет много времени уделять творчеству.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Маршал о состоянии перенесшего инсульт Николая Носкова: "Правая сторона отказала, но сейчас он…
Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой…
Нехватка мужского гормона увеличивает риск смерти от…
Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали…
Самое эффективное время работы химиотерапии определелили…
Экс-супруга Башарова Елизавета Шевыркова: «Впервые муж поднял на меня руку, когда была на третьем месяце…
Американские учёные выяснили, как быстрее найти нужный предмет в…
"Исправлены 111 уязвимостей": Компания Microsoft выпустила глобальный патч для…
Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей…
Компания Toyota презентовала новую Corolla с двухлитровым…
Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в…
В Киргизии обнаружили останки древнейшей саламандры, обитавшей на Земле около 230 млн лет…
Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса…
Дана Борисова в эфире шоу «На самом деле» расскажет правду об отношениях с экс-супругом Алёны…
Skoda продлевает гарантию на свои автомобили из-за пандемии…
Врачи оценили фильм Ирины Шихман о больницах…
Американские геологи доказали вращение внутреннего ядра…
Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского…
Татьяна Тарасова об отношениях с Ириной Родниной: «Я не слежу за жизнью вздорной…
Американский Boeing Х-37В займется трансляцией энергии космическим…
"Полчаса пою и поздравляю": Валерий Сюткин рассказал о корпоративах на…
Россия уравняла госпитализированных и вылеченных от коронавируса…
Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты…
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за…
Екатерина Климова о причине развода с Гелой Месхи: "Отношения мешали его карьерному росту, поэтому я дала ему желанную…
Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan под видом другой…
Лысеющего Дэвида Бекхэма заподозрили в пересадке…
Врачи рассказали, почему некоторые люди отрицают существование…
Просмотреть все новости