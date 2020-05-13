Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой репетицией»





Расставшись с Тарасовым Ольга Бузова много переживала и искала причину неудавшегося брака в себе. Возможно, именно из-за этого она не могла долгое время построить крепкие отношения и найти семейное счастья. Сейчас же никаких преград для этого не существует, говорит таролог. Поэтому в скором времени можно ожидать сообщений о свадьбе певицы и Манукяна. После «репетиции» с футболистом Бузова наконец будет счастливой, но в браке с блогером перед ней встанет выбор между семьёй и карьерой. Галина Янко говорит, что ведущая выберет первое, но впоследствии всё же снова будет блистать на сцене. Если же она поступит иначе, то в браке с Манукяном может повториться та же история, что и с футболистом.Янко предрекает Ольге Бузовой в будущем рождение двух детей, но вот пол пока не озвучила. Певица с большой вероятность отлично справится с ролью матери, хотя и будет много времени уделять творчеству.