Врачи назвали 5 способов распознать сбой в работе иммунитета





Повышенная усталость, валящая человека с ног даже после выполнения незначительной работы, сигнализирует о снижении сопротивляемости, истощении или развитии болезни. Частые простуды с осложнениями являются характерным признаком нарушения работы иммунной системы, требующей помощи из вне. Третьим симптомом являются холодные руки и онемение конечностей, вызванное спазмом в периферических сосудах.Врачи советуют начать обследование, если в течение нескольких недель температура тела держится выше 37 градусов, при этом нет симптомов ОРВИ. Такой признак может говорить о начале аутоиммунных процессов. Боль в суставах указывает на агрессивность иммунитета, направившего белки на атаку собственных клеток.