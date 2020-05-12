Врачи назвали 5 способов распознать сбой в работе иммунитета
Медики назвали 5 простых способов распознать начавшийся в работе иммунитета сбой. Способность организма противостоять вирусам и бактериям стала особенно важна на фоне распространение коронавируса.
Повышенная усталость, валящая человека с ног даже после выполнения незначительной работы, сигнализирует о снижении сопротивляемости, истощении или развитии болезни. Частые простуды с осложнениями являются характерным признаком нарушения работы иммунной системы, требующей помощи из вне. Третьим симптомом являются холодные руки и онемение конечностей, вызванное спазмом в периферических сосудах.
Врачи советуют начать обследование, если в течение нескольких недель температура тела держится выше 37 градусов, при этом нет симптомов ОРВИ. Такой признак может говорить о начале аутоиммунных процессов. Боль в суставах указывает на агрессивность иммунитета, направившего белки на атаку собственных клеток.
Повышенная усталость, валящая человека с ног даже после выполнения незначительной работы, сигнализирует о снижении сопротивляемости, истощении или развитии болезни. Частые простуды с осложнениями являются характерным признаком нарушения работы иммунной системы, требующей помощи из вне. Третьим симптомом являются холодные руки и онемение конечностей, вызванное спазмом в периферических сосудах.
Врачи советуют начать обследование, если в течение нескольких недель температура тела держится выше 37 градусов, при этом нет симптомов ОРВИ. Такой признак может говорить о начале аутоиммунных процессов. Боль в суставах указывает на агрессивность иммунитета, направившего белки на атаку собственных клеток.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:58