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Курс валют на 09.05.2020

Цены на бензин увеличиваются на фоне восстановления рынка нефти

Стоимость бензина начала увеличиваться на фоне восстановления нефтяного рынка. С начала мая цены топлива в России выросли в среднем на 6 процентов.

АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ торгуются на уровне в 42,3 и 41,5 рубля за литр. Эксперты платформы сообщили, что тенденция роста стала наблюдаться с 30 апреля, когда рынок нефти перешел в зеленую зону, завершив коррекцию. Несмотря на это, стоимость «черного золота» не сможет полностью восстановиться из-за ограничений, введенных после начала пандемии коронавируса.

В Росстате отметили, что потребительские цены на бензин в апреле выросли примерно на 0,2 процента. В текущем месяце коэффициент может быть немного больше, так как нефть почти всегда находится в зеленой зоне. За первую неделю мая литр бензина в России подорожал всего на две копейки.

По данным портала «ПолитЭксперт», потенциал снижения цен на АЗС в России может быть ограничен. Многие чиновники заявляют, что именно из-за отвязки от стоимости бензина на биржах удается сдерживать рынок от подорожаний при повышении ценника нефти. Глава Минэнерго России Александр Новак ранее заявлял, что с начала года топливо на заправках практически не дорожало благодаря принятым мерам.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:15

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