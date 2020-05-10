Триметиламинурия: Врачи рассказали о синдроме рыбного запаха





Почти каждый десятый человек в мире страдает от триметиламинурии, которая приводит к психологическим и половым проблемам, трудностям в повседневном общении, учебе, работе и карьере. Возникновение запаха гнилой рыбы зачастую связано с наследственным недугом, который не позволяет организму перерабатывать триметиламин. Это соединение образовывается после употребления продуктов, содержащих холин и карнитин, таких как яичный желток, печень, соя, горох.Интенсивность запаха также усиливается в случае полового созревания, повышенной потливости, физических нагрузок, стресса, ЗППП и использования оральных контрацептивов. В то же время, избавиться от синдрома вполне возможно: в зависимости от причин возникновения триметиламинурии, врач может назначить курс медикаментов для снижения активности бактерий в ЖКТ, либо прием активированного угля, слабительных препаратов и рибофлавиновых добавок.