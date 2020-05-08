Юристы рассказали о правилах получения накопительной пенсии по наследству в РФ





Накопительная пенсия действительно может быть передана родственникам покойного, но об этом должны проинформировать в НПФ или ПФР при наличии завещания. Как правило, уведомления приходят в течение 10 календарных дней после регистрации смерти в ЗАГС. Уведомление от НПФ может прийти даже через два месяца.Владислав Варшавский, являющийся управляющим партнером компании «Варшавский и партнеры», рассказал о тонкостях передачи прав на пенсию. Если покойный при жизни не установил порядок разделения средств, то его определяет законодательство. На пенсию могут претендовать ближайшие родственники умершего. Одна очередь подразумевает разделение средств на равные части между наследниками.Родители матери и отца, а также братья или сестры могут получить пенсию покойного только в случае, если у него нет более близких родственников. Стоит учитывать и период ухода из жизни человека. Если он скончался до назначения выплат, то все происходит по вышеописанной схеме. В случае смерти уже после передачи средств родственники не имеют права претендовать на накопительную пенсию.