Эксперты спрогнозировали курс доллара





По данным ЦБ на 7 мая, за 1 американский доллар просят 73,97 рубля. Стоимость евро составляет 80,05 рубля. Пока российская валюта находится в красной зоне, хотя еще в начале недели были предпосылки для ее роста. Во многих коммерческих банках доллар сейчас стоит более 75 рублей.Специалисты издания «Эксперт Online» отмечают, что просадка рубля может продлиться и после майских праздников. К концу текущей недели доллар будет торговаться в диапазоне от 73 до 74 рублей, но уже с 11 мая подорожает.Драйвером роста для рубля может выступить изменение ситуации на рынке нефти. «Черное золото» марки Urals 6 мая подорожало до 25 долларов за мерную бочку. Котировки начали увеличиваться на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+. Если тенденция сохранится, то рубль имеет шансы восстановиться к концу мая. Только за 5 мая стоимость Urals увеличилась примерно на 4,5 доллара. Подобные показатели стали максимальными с середины марта, когда произошел обвал нефтяного рынка.