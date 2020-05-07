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Курс валют на 07.05.2020

Эксперты спрогнозировали курс доллара

Эксперты дали прогноз по изменению курса доллара после майских праздников. Не исключено, что российская валюта снова станет дешеветь в отношении американской на фоне стабильно низкой стоимости нефти.
Эксперты спрогнозировали курс доллара

По данным ЦБ на 7 мая, за 1 американский доллар просят 73,97 рубля. Стоимость евро составляет 80,05 рубля. Пока российская валюта находится в красной зоне, хотя еще в начале недели были предпосылки для ее роста. Во многих коммерческих банках доллар сейчас стоит более 75 рублей.

Специалисты издания «Эксперт Online» отмечают, что просадка рубля может продлиться и после майских праздников. К концу текущей недели доллар будет торговаться в диапазоне от 73 до 74 рублей, но уже с 11 мая подорожает.

Драйвером роста для рубля может выступить изменение ситуации на рынке нефти. «Черное золото» марки Urals 6 мая подорожало до 25 долларов за мерную бочку. Котировки начали увеличиваться на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+. Если тенденция сохранится, то рубль имеет шансы восстановиться к концу мая. Только за 5 мая стоимость Urals увеличилась примерно на 4,5 доллара. Подобные показатели стали максимальными с середины марта, когда произошел обвал нефтяного рынка.

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Экономика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:38

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