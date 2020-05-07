В России прогнозируется рост цен на товары и услуги после карантина
В России после снятия карантина ожидается рост цен на услуги возобновивших деятельность после простоя салонов красоты, парикмахеров, зарубежные товары. Прогноз предоставил Андрей Карпов из Ассоциации экспертов рынка ритейла.
Вместе со снятием самоизоляции резко вырастет спрос, но явление будет носить временный характер. Люди не работали и не получали заработные платы, а значит говорить о росте доходов не приходится. Соответственно, повышенный покупательский интерес связан исключительно с экономией на других статьях расхода.
Эксперт считает, что рост цен связан с рыночной конъюнктурой. Машиностроительные компании, к примеру, в начале года не стали менять прайсы, хотя рубль обесценился, но сейчас поднимут стоимость премиальных автомобилей из-за низкого спроса. В эконом-сегменте сохраняется высокая конкуренция, а значит производители не станут рисковать и взвинчивать цены.
Вместе со снятием самоизоляции резко вырастет спрос, но явление будет носить временный характер. Люди не работали и не получали заработные платы, а значит говорить о росте доходов не приходится. Соответственно, повышенный покупательский интерес связан исключительно с экономией на других статьях расхода.
Эксперт считает, что рост цен связан с рыночной конъюнктурой. Машиностроительные компании, к примеру, в начале года не стали менять прайсы, хотя рубль обесценился, но сейчас поднимут стоимость премиальных автомобилей из-за низкого спроса. В эконом-сегменте сохраняется высокая конкуренция, а значит производители не станут рисковать и взвинчивать цены.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:40