В России прогнозируется рост цен на товары и услуги после карантина





Вместе со снятием самоизоляции резко вырастет спрос, но явление будет носить временный характер. Люди не работали и не получали заработные платы, а значит говорить о росте доходов не приходится. Соответственно, повышенный покупательский интерес связан исключительно с экономией на других статьях расхода.Эксперт считает, что рост цен связан с рыночной конъюнктурой. Машиностроительные компании, к примеру, в начале года не стали менять прайсы, хотя рубль обесценился, но сейчас поднимут стоимость премиальных автомобилей из-за низкого спроса. В эконом-сегменте сохраняется высокая конкуренция, а значит производители не станут рисковать и взвинчивать цены.