Сбербанк рассказал о спецусловиях пролонгации промовкладов до конца мая
Сбербанк объявил о введении специальных условий для пролонгации промовкладов до конца мая. Речь идет пока о четырех популярных предложениях: «Красная гвоздика», «Онлайн плюс», «Новогодний бонус», «Рекордный».
Клиенты Сбербанка получат возможность продлить депозит на срок заключения договора. При этом вместо привычной ставки в 0,01% будут начисляться 4,5%. Снять сбережения и закрыть депозит можно досрочно в отделении банка или приложении «Сбербанк Онлайн».
Сергей Широков, стоящий во главе отдела «Занять и Сберегать», пояснил, что банк продолжит принимать меры для безопасности клиентов, вынужденных в режиме самоизоляции обращаться в офис учреждения за определенными услугами. Чтобы сократить число посетителей, внедрена автоматическая пролонгация старых договоров.
По другим типам соглашений Сбербанк продолжит начислять проценты до 5 мая. Речь идет о вкладах, открытых до 30 марта.
Клиенты Сбербанка получат возможность продлить депозит на срок заключения договора. При этом вместо привычной ставки в 0,01% будут начисляться 4,5%. Снять сбережения и закрыть депозит можно досрочно в отделении банка или приложении «Сбербанк Онлайн».
Сергей Широков, стоящий во главе отдела «Занять и Сберегать», пояснил, что банк продолжит принимать меры для безопасности клиентов, вынужденных в режиме самоизоляции обращаться в офис учреждения за определенными услугами. Чтобы сократить число посетителей, внедрена автоматическая пролонгация старых договоров.
По другим типам соглашений Сбербанк продолжит начислять проценты до 5 мая. Речь идет о вкладах, открытых до 30 марта.