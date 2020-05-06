Сбербанк рассказал о спецусловиях пролонгации промовкладов до конца мая





Клиенты Сбербанка получат возможность продлить депозит на срок заключения договора. При этом вместо привычной ставки в 0,01% будут начисляться 4,5%. Снять сбережения и закрыть депозит можно досрочно в отделении банка или приложении «Сбербанк Онлайн».Сергей Широков, стоящий во главе отдела «Занять и Сберегать», пояснил, что банк продолжит принимать меры для безопасности клиентов, вынужденных в режиме самоизоляции обращаться в офис учреждения за определенными услугами. Чтобы сократить число посетителей, внедрена автоматическая пролонгация старых договоров.По другим типам соглашений Сбербанк продолжит начислять проценты до 5 мая. Речь идет о вкладах, открытых до 30 марта.